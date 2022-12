Fiscalía chilena por extradición de exedil: "No está en discusión" el delito

Santiago de Chile, 8 dic. La Fiscalía de Antofagasta, en el norte de Chile, se pronunció este jueves respecto de la decisión del Tribunal de Róterdam, Países Bajos, de postergar el fallo de extradición de la exalcaldesa chilena de la misma ciudad Karen Rojo, y dijo que "no está en discusión si cometió o no delito".

El portavoz de la Fiscalía nortina, José Troncoso, explicó en una entrevista televisiva que el motivo de la solicitud del tribunal apunta a "resolver una petición de la defensa [de Rojo]", para que el Estado chileno precise "si la conducta de fraude al fisco está incluida o no en el catálogo de delitos previsto en el artículo 17 de la Convención de Naciones Unidas para el combate de la corrupción, el cual ha sido ratificado tanto por Países Bajos como Chile".

"El antecedente que se nos solicita no refiere a antecedentes de hecho, no está en discusión por parte del tribunal si Karen Rojo cometió o no cometió delito, eso está establecido en un fallo firme y ejecutoriado, es una verdad procesal en Chile y también para los tribunales en el extranjero", añadió Troncoso.

El tribunal de Rotterdam mantuvo la medida de prisión preventiva contra Rojo en la cárcel de mujeres de Utrecht.

“Chile ya realizó todas las actuaciones diplomáticas y previamente a ello, las judiciales, para solicitar la extradición", recordó el portavoz.

La exalcaldesa de la ciudad de Antofagasta se fugó de Chile el pasado 23 de marzo para evitar una condena de cinco años y un día de prisión por un delito de fraude al fisco cometido entre 2015 y 2016 en el marco del llamado "Caso Main".

Según la condena, la exedil conservadora contrató los servicios de la empresa Main Comunicaciones para mejorar su imagen de cara a la reelección de 2016 utilizando fondos públicos destinados a educación y salud por valor de 24 millones de pesos (cerca de 24.000 dólares).

Rojo fue detenida por la policía neerlandesa en julio. Desde entonces se encuentra en una cárcel del país europeo.

Países Bajos y Chile no tienen acuerdo de extradición, pero sí existe colaboración entre ambos en casos de corrupción. EFE

mfm/rrt