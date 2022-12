Bruselas ve razones "políticas" al rechazo a Bulgaria y Rumanía en Schengen

Bruselas, 8 dic. Las "pocas dudas" que quedan sobre la entrada de Bulgaria y Rumanía en la zona Schengen, por parte de Austria y Países Bajos, son "políticas", afirmó este jueves el vicepresidente comunitario Margaritis Schinas, quien apeló a tener una "mente abierta" y mostró su esperanza en que los dos países obtengan "luz verde" para su entrada al igual que Croacia.

"Las pocas dudas que quedan son políticas y socavan dos hechos muy simples: somos más fuertes, no más débiles, a través de la ampliación de Schengen. Y en segundo lugar, que la ampliación de Schengen significa más y mejores controles, no menos. Así que espero que el sentido común y la mente abierta prevalezcan y podamos tomar la decisión, si no hoy, dentro de unos días", dijo Schinas.

A su llegada al consejo de ministros de Interior que se celebra hoy en Bruselas, el político griego reiteró el mensaje que la Comisión Europea ha martilleado en los últimos días, "que Croacia, Bulgaria y Rumanía están técnicamente preparados para unirse a Schengen. Hicieron lo que les pedimos que hicieran. Incluso hicieron más de lo que les pedimos que hicieran", recalcó.

Austria reiteró la víspera su determinación a vetar el ingreso de Rumanía y Bulgaria en esa zona de libre circulación de personas y mercancías, ante el aumento de la inmigración este año.

También Países Bajos ha expresado su rechazo a admitir a Bulgaria en el espacio de Schengen, integrado actualmente por 22 países de la UE (quedan fuera Bulgaria, Chipre, Irlanda, Croacia y Rumanía) y cuatro de fuera de la UE (Liechtenstein, Islandia, Noruega y Suiza).

"Diría no solo a Austria, sino a todo el mundo, que los tres países candidatos hicieron lo que tenían que hacer y están dispuestos a garantizar que nuestra frontera exterior esté protegida. Están preparados con todo lo necesario para luchar contra los contrabandistas y evitar los cruces ilegales (de migrantes) hacia la Unión Europea. Y es injusto no darles la oportunidad que se han ganado y merecen", insistió el vicepresidente Schinas.

En el mismo sentido se expresó la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, quien elogió el impulso dado por la actual presidencia checa del Consejo de la Unión Europea a la ampliación de la zona Schengen.

"Esta es la primera vez en once años que realmente tenemos la posibilidad de encontrar una solución con un camino claro tanto para Rumanía como para Bulgaria a Schengen", señaló la política sueca.

La comisaria señaló que "esta es una muy buena oportunidad para la ampliación de Schengen" y mostró su esperanza en que "este sea un consejo muy dinámico" y que los representantes de los Estados miembros acepten a los tres candidatos.

"Espero que Croacia cuente con todo el apoyo" y "espero que hoy tengamos una decisión sobre Rumanía y Bulgaria", manifestó Johansson, quien vaticinó una discusión "intensa", también en el debate sobre las rutas migratorias.

Para la comisaria, incluir a los tres países en la zona Schengen es "parte" de la solución del problema de los flujos migratorios que se han incrementado en la ruta de los Balcanes y que pone "bajo presión" a Austria.

Tras la votación de hoy sobre la ampliación de Schengen, las discusiones se centrarán en la situación a lo largo de las principales rutas migratorias y la dimensión externa de la migración, así como la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el abuso sexual infantil, la resiliencia de la infraestructura crítica y la situación de los refugiados ucranianos en Europa, según la agenda oficial de la reunión.

Los ministros también intercambiarán información sobre el progreso del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo y discutirán el Plan de Acción de la UE para los Balcanes Occidentales presentado por la Comisión el lunes pasado, justo la víspera de la cumbre entre la UE y los países de esa región europea celebrada en Tirana.

El número de migrantes que llegan a la Unión Europea a través de los Balcanes Occidentales se ha disparado este año hasta cifras no vistas desde la crisis de los refugiados de 2015. EFE

