Armando Palomas, el cantautor más punk en México y sus 30 años de carrera

Juan Manuel Ramírez G.

Ciudad de México, 8 dic. Dos ideas centrales que dejó la música punk, surgida a mediados de los años 70 en Inglaterra, fue "hazlo tú mismo" y "rechaza lo establecido", y ambas han perdurado en la obra del cantautor mexicano Armando Palomas, quien este jueves festejará 30 años de carrera con un concierto en el Teatro Metropólitan en Ciudad de México.

Sin sonar en la radio comercial, Palomas (cuyo nombre real es Armando Jiménez, originario de Guanajuato, 1973) forjó un estilo propio que le generó miles de fanáticos y seguidores, quienes pasado el tiempo, como él mismo dice, ahora "ya son una legión', como una familia grandota".

"Yo comencé en la música cuando no había redes sociales, básicamente yo me fui dando a conocer de boca. Tras un primer casete y después de estar en un Festival Cervantino a los cuatro meses ya estaba tocando en Guadalajara", dijo en entrevista con EFE Palomas.

Contó que su carrera fue al revés de todos los músicos y cantantes que se van para la capital mexicana y la toman como punto de partida, ya que para él no fue así.

"Yo nací en Guanajuato y de ahí me fui a todo el país y cuando fui por primera vez al Distrito Federal (actual Ciudad de México) ya tenía a la gente que me seguía por ese efecto de boca en boca que todavía se sigue dando", contó el autor y cantante de "Tú y la borracha noche".

NO RENDIR CUENTAS A NADIE

Con una carrera que en México pocos pueden presumir, Palomas es un singular cantautor que produce sus propios discos, conciertos (está en camino a los 1.800), y sus dos libros al formar la "Veladora Producciones", y con ello enarbola el "hazlo tú mismo" punk.

"Todo esto comenzó por este asunto de no cederle las canicas a nadie, cuando comencé muchos empresario me decían 've a tal disquera'. Pero mi afán no era hacerlos famosos, lo mío eran asuntos diferentes, como de estabilidad, yo quería hacer las cosas y no rendirle cuentas a nadie", expuso.

Dijo que en aquel momento pensó que tener un mánager o una disquera "coartaría" su libertad y por eso decidió dirigir su propia carrera.

"Eso me daba para enriquecer el alma, generar mis propios ingresos y darle trabajo a otras personas y precisamente este concierto en el Metropólitan es la corona para el rey del hágalo usted mismo", remarcó.

A CONTRACORRIENTE

En 30 años de carrera, Palomas ha editado 33 discos más un DVD documental, dos L.P. en vinil y editó su primer libro en 2022 de manera formal, además de todos estos materiales, siete de ellos son híbridos de canciones y literatura, donde Palomas muestra su faceta de escritor o "escribiente", como él mismo suele nombrarse.

"La mayor ventaja es que esta forma de trabajo me da libertad y eso es una cosa que yo aprecio y eso no tiene precio y no tiene ninguna desventaja", comentó.

"Eres libre, la libertad te hace más creativo, yo no creo en un artista sometido o acondicionado, la libertad es el postre eterno", expuso.

El cantautor, cuyo disco "De regreso al burdel de la soledad" (2009) fue el detonante en su carrera, se enlista, guardando las distancias, en la fila de cantautores como el español Joaquín Sabina o el argentino Andrés Calamaro, pero con tintes mexicanos en donde lo mismo da paso al bolero, a la cumbia, al blues, al rock y hasta el mariachi.

"Mucha gente me ha dicho: 'Es que si te supieras vender o moverte ya estuvieras en el 'mainstream' y ya hubieras llenado dos veces el Auditorio Nacional', pero no soy así, no soy un tipo que tenga ese tipo, sino alguien que hace las cosas porque le divierten y le gustan", apuntó.

MÚSICA Y BÉISBOL

Con un gusto exquisito por el béisbol, Palomas apuntó que en términos beisboleros en su 30 años de carrera ha "lanzado un buen juego, en el que recibió un pelotazo (sufrió un accidente automovilístico), pero el juego siguió".

Ahora mismo, "vamos en la fatídica séptima entrada, sin hit ni carrera, y este camino que ha labrado ha sido con base en la constancia y de ser feliz esa ha sido la constante, es decir, Armando Palomas es un tipo que en 30 años no ha trabajado y que la ha pasado bomba". EFE

