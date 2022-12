Acciones retroceden durante cuenta regresiva a cifras clave

(Bloomberg) -- Las acciones se recuperaron tras retroceder por cinco días, a medida que los operadores esperaban las cifras clave de inflación para obtener pistas sobre si los funcionarios de la Reserva Federal reducirán su agresiva campaña de ajuste.

El rebote en el S&P 500 siguió a una caída que puso al indicador a punto de traspasar un indicador técnico importante: su precio promedio de los últimos 100 días. Los inversionistas también evaluaron las noticias de que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos busca bloquear la adquisición de Microsoft Corp. por US$69.000 millones de Activision Blizzard Inc.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 0,8% a las 4 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 subió 1,2%

El Dow Jones Industrial Average subió 0,5%

El índice MSCI World avanzó 0,7%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,3%

El euro subió 0,5% a US$1,0556

La libra esterlina se fortaleció 0,3% a US$1,2239

El yen japonés cambió poco a 136,67 por dólar.

Criptomonedas

El bitcóin subió 2,2% a US$17.203,9

El ether subió 3,8% a US$1.278,78

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó siete puntos básicos al 3,48%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años avanzó cuatro puntos básicos al 1,82%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó cinco puntos básicos al 3,09%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó 0,7% a US$71,52 el barril

Los futuros del oro subieron 0,2% a US$1.800,70 la onza

Nota Original:Stocks Snap Back in Countdown to Key PPI Numbers: Markets Wrap

--Con la colaboración de Cecile Gutscher, Akshay Chinchalkar y Isabelle Lee.

