Polonia acepta misiles Patriot alemanes en su territorio

(Bloomberg) -- Polonia está dispuesta a albergar misiles alemanes Patriot tierra-aire en su territorio, dijo el ministro de Defensa, Mariusz Blaszczak.

Los comentarios marcan un cambio en la postura del Gobierno polaco después de que trató de persuadir a Alemania para que ubicara los misiles en la Ucrania. Esa petición fue rechazada por Berlín, que argumentó que dicho despliegue tendría que ser aprobado por la alianza militar de la OTAN.

“Tras una conversación con el Ministerio de Defensa alemán, he aceptado con decepción la decisión de rechazar el apoyo a Ucrania”, declaró Blaszczak en Twitter. “Estamos empezando a trabajar en los preparativos para desplegar los lanzadores en Polonia y hacerlos parte de nuestro sistema de mando”.

Alemania ofreció ayudar a defender el espacio aéreo de su aliado de la OTAN el mes pasado, tras el impacto de un cohete en el este de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, en el que murieron dos personas y que hizo temer una escalada significativa entre la OTAN y Rusia. Las autoridades polacas atribuyeron el incidente a una maniobra de la defensa antiaérea ucraniana dirigida contra un proyectil ruso.

El partido gobernante de Polonia ha ridiculizado al Gobierno de Berlín por lo que ha llamado una respuesta inadecuada a la agresión de Rusia y décadas de compromiso y estrechos vínculos energéticos con el Kremlin. El acuerdo sobre los misiles Patriot ofreció la oportunidad de dar vuelta la página después de que Varsovia exigiera que Alemania pagara reparaciones por la Segunda Guerra Mundial, calculando US$1,3 billones en pérdidas durante la guerra.

Nota Original:Poland Makes U-Turn, Accepts German Patriot Missiles on Its Soil

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.