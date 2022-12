Mujica llama a los chilenos a "luchar por el respeto mutuo"

Santiago de Chile, 7 dic. El expresidente uruguayo José Mujica llamó este miércoles a "luchar por el respeto mutuo y no perder la concordia" tras ser consultado por su percepción sobre el Gobierno de Gabriel Boric y el momento que vive el país, en el marco de una conferencia de prensa otorgada en la Universidad de Chile.

"Me siento amigo del presidente (Boric), por lo tanto, hagan los descuentos de mi subjetividad política. Es un hombre joven, muy joven, que tiene una energía formidable y me parece que tiene buenos sentimientos. Pero la realidad es compleja, muy compleja y tiene por delante una lucha complicada", señaló sobre el jefe de Estado chileno.

"El mundo contemporáneo es complicado, para el presidente, para ustedes, para todos. No hay magia. No esperen todo de los Gobiernos, ayuden a los Gobiernos también. No es sencillo. Criticamos al Estado, sobe todo cuando nos cobra impuesto y no queremos poner, después pedimos. Tenemos limitaciones, pero no pierdan la concordia, luchen por el mutuo respeto. No significa que tienen que estar todos de acuerdo ni pensar lo mismo, pero no se lastimen", agregó Mujica.

En su paso por Chile, Mujica se reunió con el presidente chileno, Gabriel Boric, con quien compartió experiencias y se refirió proceso constituyente del país suramericano.

Boric siempre ha reconocido a Mujica como un referente y se considera "parte de su semilla", según admitió en febrero a una radio uruguaya durante un viaje al país.

Durante la campaña para las elecciones presidenciales, que Boric disputó contra el ultraderechista José Antonio Kast, Mujica apoyó públicamente al entonces candidato de la coalición Apruebo Dignidad con una aparición en su propaganda televisiva: "Tiene el coraje de tener utopía, de pensar en un mundo mejor", subrayó entonces.

Además, el exmandatario uruguayo dictó en la Universidad de Chile la Conferencia Inaugural “Derechos Humanos y democracias contemporáneas”, parte del Segundo Foro de Derechos Humanos organizado por la Asociación de Universidades Grupo de Montevideo (AUGM).