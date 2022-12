Miércoles, 7 de diciembre de 2022 (04.00 GMT)

ARGENTINA JUSTICIA

Cristina Fernández, condenada por corrupción y con más causas en el horizonte

Buenos Aires. La primera condena judicial que la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, recibe por hechos de corrupción durante sus mandatos como presidenta (2007-2015), es por ahora el último capítulo de su engrosado historial judicial, que incluye varias acusaciones, en algunas de las cuales fue, el menos por ahora, sobreseída. La líder del peronismo kirchnerista, que tiene inmunidad hasta diciembre de 2023, cuando termina su mandato como vicepresidenta, fue sentenciada este martes a 6 años de prisión por ser considerada culpable de administración fraudulenta de fondos públicos en la concesión de obras públicas.

ARGENTINA JUSTICIA

Cristina Fernández: "No voy a ser candidata a nada"

Buenos Aires. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, confirmó este martes que no será "candidata a nada" en las elecciones de 2023, después de que se anunciara su condena a 6 años e inhabilitación para ejercer cargos públicos en un juicio por corrupción durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015). "No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre de 2015 (cuando empezó el Gobierno de Mauricio Macri), a mi casa, a la misma casa de donde salí el 25 de mayo de 2003 para acompañar al que fuera mi compañero", el ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), dijo la también expresidenta.

EEUU TRUMP

La Organización Trump declarada culpable de evasión fiscal

Nueva York. La Organización Trump, del expresidente Donald Trump (2017-2021), fue encontrada este martes culpable de evasión fiscal, por pagar a ejecutivos "por debajo de la mesa", dándoles una parte importante de sus compensaciones de forma que pudieran rebajar su parte sujeta a impuestos, según medios locales. Las dos compañías declaradas culpables por un jurado en el Tribunal Supremo de Manhattan son Trump Corporation y Trump Payroll Corporation, mientras que ni el expresidente ni sus familiares habían sido inculpados en este caso.

MÉXICO ELECCIONES

Cámara de Diputados de México rechaza la reforma electoral de López Obrador

Ciudad de México. La Cámara de Diputados de México rechazó este martes el proyecto de reforma electoral, que crearía un nuevo instituto electoral, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al no alcanzar la mayoría calificada. En el Congreso mexicano, integrado por 500 legisladores, se necesitan 334 votos para alcanzar una mayoría calificada. "Se emitieron 269 votos a favor, 1 abstención y 225 en contra, no hay mayoría calificada", apuntó la Secretaría General de la Cámara de Diputados.

MERCOSUR CUMBRE

Argentina toma la posta de un Mercosur que va de la tensión al diálogo

Montevideo. Argentina asumió este martes la presidencia pro tempore del Mercosur en una cumbre que comenzó marcada por la tensión y que finalizó con una apuesta por el diálogo y el debate. La solicitud de Uruguay de adherirse Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) hizo que Argentina, Brasil y Paraguay le advirtieran días atrás que tomarán medidas en caso de que ese país insista en negociar un acuerdo de libre comercio fuera del bloque. No obstante, en su discurso final luego de tomar las riendas del Mercosur, el presidente argentino, Alberto Fernández, celebró que el objetivo de su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, es ver cómo se mejora la situación.

UCRANIA GUERRA SITUACIÓN

Drones enemigos siguen golpeando objetivos militares en el corazón de Rusia

Moscú/Leópolis. Drones enemigos continuaron hoy golpeando objetivos militares en territorio ruso, ataques de los que Moscú acusa directamente a Kiev, que intentaría ralentizar así la brutal campaña de bombardeos masivos contra su infraestructura civil. El primer objetivo este martes fue un aeródromo situado en la región de Kursk, que tiene frontera con Ucrania y donde rige desde hace meses un alto nivel de amenaza terrorista, según su gobernador, Román Starovoit.

EEUU ELECCIONES

Demócratas de EEUU aumentan su mayoría en el Senado con victoria en Georgia

Washington. El Partido Demócrata de Estados Unidos aumentó este martes su mayoría en el Senado del país con la victoria de su candidato en el estado de Georgia, que se impuso por un margen estrecho al candidato del Partido Republicano. Según las proyecciones de The Wall Street Journal y The New York Times, el demócrata Raphael Warnock ganó al republicano Herschel Walker, lo que otorga a los progresistas 51 escaños en la Cámara Alta, frente a los 49 de los conservadores.

EEUU ARABIA SAUDÍ

Juez de EEUU desestima denuncia contra Bin Salman por la muerte de Khashoggi

Washington. Un juez federal de Estados Unidos desestimó este martes una denuncia civil contra el príncipe heredero saudí Mohamed bin Salman, a quien la CIA responsabiliza por el asesinato del periodista saudí y residente estadounidense Jamal Khashoggi. El magistrado John D. Bates del Distrito de Columbia alegó que el príncipe saudí, que fue recientemente nombrado primer ministro del país, dispone de inmunidad diplomática, tal y como le confirmó el Gobierno que dirige el demócrata Joe Biden. Pese a reconocerle la inmunidad y por tanto desestimar la querella civil, el juez admitió que las acusaciones contra Bin Salman son "creíbles".

R.UNIDO ESPAÑA

Juan Carlos I obtiene la inmunidad en el Reino Unido hasta su abdicación en 2014

Londres. La justicia británica determinó este martes que el rey emérito de España Juan Carlos I cuenta con inmunidad en relación a hechos previos a su abdicación en 2014, por lo que no podrá ser juzgado por presuntos actos de acoso contra su examante Corinna Zu Sayn-Wittgenstein-Sayn anteriores a esa fecha. La decisión del Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales, en su división civil, enmienda el dictamen del Tribunal Superior de Londres, que en marzo aceptó llevar a juicio al emérito por acusaciones relativas al periodo entre 2012 y 2020, en el que Corinna le acusa de haberla acosado personalmente o a través de individuos de su entorno.

CARIBE CUBA

Los países del Caribe piden el "cese inmediato" del embargo de EEUU a Cuba

San Juan. Los países del Caribe pidieron este martes el "cese inmediato" del embargo económico de EE.UU. a Cuba, país con el que se comprometieron a reforzar sus lazos durante la octava cumbre entre la Comunidad del Caribe (Caricom) y Cuba en Barbados. "La Comunidad del Caribe condena sin reservas la continuación del embargo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por Estados Unidos y se mantiene firme e implacable en sus llamados a un cese inmediato", dijo el presidente de Caricom y Surinam, Chandrikapersad Santokhi.

LATINOAMÉRICA SEGURIDAD ALIMENTARIA

La inseguridad alimentaria crece un 60 % en Latinoamérica en siete años

Santiago de Chile. La inseguridad alimentaria en Latinoamérica creció en un 60 % entre 2014 y 2021, hasta abarcar un 40,6 % de la población de los países de la región, superando en más de diez puntos la media global, que se sitúa en 29,3 % de la población mundial, informaron este martes organismos internacionales en Santiago de Chile. Según un informe presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura (FAO) y Programa Mundial de Alimentos (WFP), las personas que sufren subalimentación también aumentaron en la región, de un 5,8 % de la población en 2014 a un 8,6 % en 2021.

INDONESIA CÓDIGO PENAL

Indonesia aprueba una reforma penal que castiga el sexo extramarital

Yakarta. El Parlamento de Indonesia aprobó este martes una amplia reforma del código penal que incluye la prohibición del sexo extramarital y la apostasía, además de los insultos al presidente, entre otros cambios denunciados como "antidemocráticos" por decenas de ONG y grupos civiles. La reforma, que lleva décadas discutiéndose y ha generado masivas protestas en el país, fue respaldada hoy por el Parlamento de Indonesia, el país con más musulmanes del mundo y tradición liberal, según confirmó a EFE Alif Nurwidiastomi, de la Fundación para la Ayuda Legal de Indonesia. EFE

