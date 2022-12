Mercado de Argentina reacciona de manera positiva a renuncia electoral de vicepresidenta Fernández

Por Jorge Otaola

BUENOS AIRES, 7 dic (Reuters) - Los activos argentinos cotizaron en alza el miércoles con beneplácito por el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner de no postularse a ningún cargo en las elecciones de 2023, ya que la vicepresidenta es considerada proclive a la intervención estatal en los mercados, dijeron operadores.

La poderosa dirigente recibió el martes una condena de seis años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos en un resonante caso de corrupción conocido como "Vialidad", aunque la sentencia no está firme dado que se espera una apelación judicial.

"Que Cristina (Fernández) no juegue (en 2023) y lo diga expresamente con tanta anticipación es bienvenido por el mercado, ya que sus políticas suelen ser intervencionistas y esto molesta al mundo financiero", señaló a Reuters un analista de la banca privada extranjera.

Por su parte, el analista Marcelo Rojas sostuvo que "el mundo de las finanzas analiza el fuerte impacto político, incluso sin descartar que (el actual ministro de Economía) Sergio Massa pudiera ser candidato (presidencial del oficialismo) como carta de transparencia".

Fernández de Kirchner, quien gobernó el país entre 2007 y 2015, es la dirigente más popular de la alianza oficialista de centroizquierda, que el año próximo enfrentará unos comicios presidenciales que, según los sondeos vigentes, podría perder en manos de la oposición de centroderecha.

"La condena real que me dan es la de inhabilitación para cargos electivos", dijo la actual vicepresidenta tras la lectura del fallo, y afirmó que "en 2023, no voy a ser candidata a nada, ya no voy a tener fueros".

La actividad en los mercados domésticos estará inactiva este jueves y viernes por un feriado religioso y otro con fines turísticos. El lunes se retomará la tarea en los horarios habituales.

* La deuda extrabursátil ganó un firme 1,5% promedio con recompras de carteras lideradas entre las denominadas en dólares, al tiempo que el riesgo país medido por el banco JP.Morgan cedía 53 unidades, a 2.326 puntos básicos hacia las 2000 GMT.

* El equipo económico argentino delineaba la estrategia para una licitación clave del Tesoro con agenda el miércoles 14, cuya mayoría de vencimientos está en manos de tenedores privados, coincidieron operadores.

* "La nota destaca que la idea sería volver a apelar a la caja de las provincias y municipios para que acompañen en la licitación, aunque las condiciones de los papeles ofrecidos mejoraría con respecto a la última licitación de noviembre, donde también se intentó atraer a estas entidades", explicó el Grupo SBS.

* El índice S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires avanzó un 1,84%, a 171.177,89 puntos como cierre provisorio liderado por empresas de servicios, frente a coberturas por la prolongada inactividad hasta el lunes venidero.

* Este mercado coqueteó en varias oportunidades con el máximo histórico intradiario de 171.462,76 unidades anotado el viernes.

* La tercera economía de América Latina lucha contra una inflación cercana al 100% en 2022, al tiempo que el Gobierno busca reducir el déficit fiscal y fortalecer las golpeadas reservas del banco central (BCRA).

* El peso interbancario se depreció un 0,24%, a 169,87/169,90 unidades con la constante intervención del BCRA para nivelar la liquidez y buscar reforzar sus reservas con el régimen especial para los exportadores de soja, con un tipo de cambio de 230 pesos por cada dólar liquidado.

* Esta entidad terminó la ronda cambiaria son un saldo favorable de unos 71 millones de dólares, frente a liquidaciones agroexportadoras por alrededor de 150,9 millones de dólares, para sumar a las reservas en la corta semana unos 236 millones de dólares, según operadores y datos recopilados por Reuters.

* La presión por una mayor danza de pesos se reflejó en el selectivo mercado cambiario alternativo, donde el peso quedó equilibrado en 338,8 unidades en el bursátil "contado con liquidación" (CCL), a un leve mejorado de 327,5 en el "dólar MEP" y hasta los flojos 316 por cada dólar en el referencial paralelo o "blue".

* Mientras tanto, se seguían de cerca los eventuales coletazos regionales que podría originar la crisis política en Perú, donde los legisladores destituyeron al presidente Pedro Castillo en juicio político, horas después de que el mandatario anunciara sorpresivamente la disolución del Congreso.

#REESTRUCTURACIÓN

* La empresa argentina de servicios públicos AySA avanza con "fuerte apoyo" en su refinanciación de 'obligaciones negociables' por 500 millones de dólares, con el incentivo de un pago en efectivo para los acreedores que acepten la oferta hasta la medianoche neoyorquina del 8 de diciembre, dijo a Reuters una fuente con conocimiento de las tratativas.

* La firma estatal especializada en la concesión de agua potable y tratamiento de desagües cloacales para la ciudad de Buenos Aires y 26 partidos de los suburbios, pide también el consentimiento de una mayoría simple para hacer uso del llamado Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE).

* "Está todo encarrilado para que mañana (jueves) cierre el proceso exitosamente del consentimiento y AySA supere la mayoría requerida (del APE). No se descarta que se pudiera prorrogar, incluso, la participación temprana a la propuesta de reestructuración", afirmó la fuente bajo condición de anonimato.

* Acotó que "el nivel de aceptación a la reestructuración demuestra una fuerte muestra de confianza a la gestión económica (del país) y a la de AYSA. Es alta la aceptación actual, para conseguirse mejores condiciones que empresas privadas como Arcor y Telecom, y con quita de capital que no se tuvo siquiera con los bonos soberanos". (Reporte de Jorge Otaola; colaboración adicional de Hernán Nessi; Editado por Eliana Raszewki)