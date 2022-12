Marea Residencias abre vías en Eurocámara ante precariedad y protocolos covid

Bruselas, 7 dic. La Marea de Residencias buscará abrir vías para denunciar ante el Parlamento Europeo la precariedad en el sistema de residencias públicas en España y los protocolos para la derivación de residencias de mayores a hospitales en la Comunidad de Madrid durante la pandemia, situaciones que tildan de "criminales".

Representantes de esta asociación acudieron este miércoles a Bruselas para llevar a la Eurocámara la situación que llevan años denunciando en España; prevén hacerlo, por un lado, pidiendo una audiencia en la Comisión de Peticiones y, por otro, presionando para que sus reclamos entren en el informe parlamentario sobre las lecciones de la pandemia.

El objetivo para ese informe, subrayó el eurodiputado Miguel Urbán (Anticapitalistas), que les acompañó durante la visita, es "no solo que quede claro lo que pasó" sino "que queden estipuladas recomendaciones contra la mercantilización de servicios básicos como las residencias, que deberían ser públicas".

El informe, del que se encargará la popular española Dolors Montserrat, aún está en fase de redacción del borrador, pero la eurodiputada portuguesa Marisa Matias, que podrá introducir enmiendas al texto en nombre de la Izquierda, se ha comprometido a trasladar los reclamos de la Marea de Residencias e intentar que formen parte del texto final.

El grupo también quiere que la comisión de Peticiones, que también preside Montserrat, envíe una misión a la Comunidad de Madrid sobre los protocolos de la pandemia relativos a la derivación de pacientes de residencias a hospitales.

"Montserrat va a tener muchas llaves. Esperemos que no haga como hasta ahora, que es no acudir a ponencias de trabajadores de sectores públicos y que no intente ayudar a Díaz Ayuso torpedeando", alertó Urbán.

Las denuncias de esta plataforma se enfocan en la precarización del sistema español de residencias públicas, que achacan a una privatización al alza de este servicio, y a los protocolos que la Comunidad de Madrid aplicó durante la pandemia para derivar de residencias a hospitales, que excluyeron de la atención hospitalaria a personas con un nivel de dependencia a partir del grado 2.

El grupo que acudió en representación de la Marea de Residencias mantuvo encuentros con varios diputados representados en las comisiones de Peticiones y la especial sobre la pandemia, así como otros españoles, todos ellos en los grupos socialistas, verdes y de la Izquierda.

Entre los comparecientes estaba Carlos Vila, uno de los abogados que ha presentado más de 300 querellas de familiares de fallecidos en residencias de la Comunidad de Madrid en la primera ola de la pandemia, que advirtió que a estas personas "se les quitó la oportunidad de ser atendidos correctamente y en base al derecho a la salud".

También Esther Fernández, una trabajadora de una residencia pública de la Comunidad de Madrid, lamentó que "se haya normalizado" lo que parecía que el covid había sacado a la luz para que no volviera a suceder, como las ausencias de fisios y trabajadores sociales o las ratios de trabajadores y residentes.

La hija de una de las fallecidas en esa primera ola, Carmen López, cuya madre tuvo "la suerte" de que le trasladaran en el hospital para no morir en la residencia "por una equivocación", aseguró que esta plataforma recibe denuncias desde muchas comunidades autónomas y las representa a todas, pero insistió en la gravedad del caso de la capital.

"Si hubiera otra pandemia, las residencias no están mejor preparadas de lo que estaban en 2020", advirtió asimismo el exdiputado en la Asamblea de Madrid Raúl Camargo, que pidió una ley marco estatal para este servicio que marque mínimos todas las comunidades autónomas. EFE

