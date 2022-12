El espectáculo de percusión "Stomp" cierra en Nueva York después de 29 años

Nueva York, 7 dic. El espectáculo de percusión "Stomp" cerrará en Nueva York en enero de 2023 después de 29 años, sumándose a una serie de notables obras de Broadway que bajan el telón debido al impacto de la pandemia de covid-19 y la lenta vuelta del público a los teatros.

La producción dejará la zona conocida como "Off Broadway", paralela al famoso circuito teatral de la ciudad, debido a una "reducción en las ventas de entradas" después de aterrizar en 1994 procedente de Edimburgo y realizar más de 11.400 funciones, según dijo a los medios.

La franquicia de "Stomp" en Londres ya cerró en 2018 después de 15 años en el West End.

Desde su estreno, el espectáculo se ha presentado por todo el mundo, y los productores señalaron que tras el cierre en Nueva York continuará de gira por Norteamérica y Europa.

El de "Stomp" se suma al cierre "El fantasma de la ópera", el musical más longevo de Broadway con 35 años, que se despide el próximo abril, y a los difuntos éxitos "Dear Evan Hansen", "Come From Away" o "Tina", que han citado las dificultades derivadas de la pandemia.

Además de los cierres, se está viendo una tendencia a programar temporadas cortas de presentación incluso en el caso de ganadoras recientes de premios, como "A Strange Loop", que arrasó en los últimos premios Tony pero no vio una traducción equivalente en sus ventas.

Nueva York apagó las luces de Broadway en marzo de 2020 a consecuencia de las restricciones para contener los contagios de covid-19, y el sector permaneció paralizado hasta septiembre de 2021, cuando se reactivó con muchas limitaciones, que fue aflojando poco a poco.

El público no se reincorporó rápidamente a los teatros, ya que el turismo todavía no arrancaba por los obstáculos al viaje internacional, y una vez restablecida la normalidad en 2022 la afluencia y, por consiguiente, el volumen de negocio no ha vuelto a los niveles prepandemia. EFE

nqs/fjo