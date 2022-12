Doncic y Mitchell exhiben poderío

Chicago (EE.UU.), 6 dic. El esloveno Luka Doncic selló este martes su sexto triple doble de la temporada y guió a los Dallas Mavericks en el triunfo en el campo de los Denver Nuggets, mientras que Donovan Mitchell firmó 43 puntos en la autoritaria victoria de los Cleveland Cavaliers en casa contra Los Ángeles Lakers, en una jornada de la NBA en la que los Detroit Pistons aplastaron a unos Miami Heat sin Jimmy Butler.

CAVALIERS 116 - LAKERS 102

Donovan Mitchell selló 43 puntos, 17 de ellos en el último período, y cortó la racha de tres victorias consecutivas de Los Ángeles Lakers, en los que LeBron James logró un doble doble de 21 puntos y 17 rebotes en su regreso a Cleveland.

Mitchell firmó la mejor actuación de su temporada con los Cavaliers, al lograr un 17 de 27 en tiros, con cuatro triples, seis rebotes, cinco asistencias y cuatro robos.

El ex de los Utah Jazz fue apoyado por unos dobles dobles de 24 puntos y once rebotes de Jarrett Allen y 21 puntos y once asistencias de Darius Garland.

Los Lakers perdieron tras apenas ocho minutos en el primer cuarto a Anthony Davis, el mejor jugador del Oeste en la última temporada, quien se retiró con síntomas de gripe cuando llevaba un punto.

NUGGETS 115 - MAVERICKS 116

Doncic incrementó a 52 su balance de triples dobles en la NBA, al dirigir con 22 puntos, diez rebotes y doce asistencias el valioso triunfo de los Mavs en Denver, apoyado por los 29 puntos, con seis de ocho en triples, de Tim Hardaway Jr.

Hardaway Jr prolongó su momento dulce y encadenó su quinto partido consecutivo con al menos cinco triples.

Los Mavericks se vengaron de la derrota sufrida en casa contra los Nuggets el pasado noviembre y se colocaron séptimos en el Oeste, con un balance de 13-11. Los Nuggets son cuartos (14-10).

En los Nuggets, el mejor fue Aaron Gordon, con 27 puntos y ocho rebotes, mientras que Nikola Jokic aportó 19 puntos, con ocho rebotes y ocho asistencias. Bones Hyland anotó 20 puntos, con cinco de diez en triples, en el equipo de Colorado.

HEAT 96 - PISTONS 116

Siguen sin tener continuidad este año los Miami Heat, que cayeron en casa contra los Pistons, penúltimos en el Este, y que están actualmente fuera de los puestos de 'playoffs' (undécimos), con un balance de 11-14.

Sin Jimmy Butler, Tyler Herro anotó 34 puntos para los Heat, con 12 de 17 en tiros, y Bam Adebayo firmó un doble doble de 21 puntos y 15 rebotes, pero el equipo de Erik Spoelstra se estrelló ante la gran actuación coral de los Pistons, liderada por 31 puntos y siete triples del croata Bojan Bogdanovic.

Seis jugadores de los Pistons acabaron por encima de los diez puntos en Miami, entre los cuales destacó Alec Burks, con 18 puntos y nueve rebotes.

.

- Clasificaciones:

. Conferencia Este:

.1. Boston Celtics 20-5

.2. Milwaukee Bucks 17-6

.3. Cleveland Cavaliers 16-9

.4. Atlanta Hawks 13-11

.5. Indiana Pacers 13-11

.6. Brooklyn Nets 13-12

.7. Philadelphia 76ers 12-12

.8. Toronto Raptors 12-12

.9. New York Knicks 11-13

10. Washington Wizards 11-13

11. Miami Heat 11-14

12. Chicago Bulls 9-14

13. Charlotte Hornets 7-17

14. Detroit Pistons 7-19

15. Orlando Magic 5-20

. Conferencia Oeste:

.1. Phoenix Suns 16-8

.2. New Orleans Pelicans 15-8

.3. Memphis Grizzlies 15-9

.4. Sacramento Kings 13-9

.5. Denver Nuggets 14-10

.6. LA Clippers 14-11

.7. Dallas Mavericks 13-11

.8. Portland Trail Blazers 13-11

.9. Utah Jazz 14-12

10. Golden State Warriors 13-12

11. Minnesota Timberwolves 11-12

12. Oklahoma City Thunder 11-13

13. LA Lakers 10-13

14. Houston Rockets 7-17

15. San Antonio Spurs 6-18. EFE

