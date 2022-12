AMLO presenta nuevo proyecto para reformar regulador electoral

(Bloomberg) -- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el martes un proyecto de ley para reformar el regulador electoral de la nación justo antes de que su intento anterior por enmendar la Constitución para reducir el tamaño de la agencia fuera rechazado por los legisladores.

La nueva legislación reduciría partes del regulador, conocido como INE, y haría que el Gobierno federal ejerza un mayor control presupuestario sobre la agencia, según el diario Reforma.

La propuesta de AMLO, como se conoce al presidente, llega el mismo día en que los legisladores comenzaron a debatir un proyecto de ley que López Obrador presentó en la primavera para quitarle poder al regulador a través de una reforma constitucional.

Dicho intento no logró la mayoría de dos tercios en el Congreso necesaria para aprobar enmiendas constitucionales después de que los partidos de oposición votaran en contra.

Los legisladores acordaron comenzar inmediatamente a debatir el segundo proyecto de ley después de que se vote la reforma constitucional. El nuevo proyecto de ley, que los medios locales han denominado “Plan B”, solo requiere una mayoría simple y el partido Morena de AMLO la tiene en ambas cámaras del Congreso.

El mes pasado, miles de manifestantes marcharon contra los intentos del presidente de reformar el INE, diciendo que sería un golpe para las elecciones libres y equivaldría a una toma de poder por parte del presidente. AMLO argumenta que el INE se ha vuelto demasiado partidista y el costo de las elecciones demasiado alto.

