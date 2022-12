Vilna desmantela monumento soviético pese a oposición de comisión de la ONU

Riga, 6 dic. Las autoridades de Vilna, la capital de Lituania, comenzaron este martes a desmantelar un monumento soviético pese a las medidas de protección temporal impuestas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El alcalde de Vilna, Remigijus Simasius, afirmó en declaraciones recogidas por medios lituanos que se trata de un "símbolo de la ideología soviética" y que su retirada es "legal y razonable".

"No me cabe duda de que es la única decisión correcta", señaló el regidor, según el cual la decisión del Comité de Derechos Humanos no es un obstáculo para el desmantelamiento del monumento, situado en un cementerio de soldados soviéticos.

Simasius destacó que las aproximadamente 3.000 tumbas y sus correspondientes lápidas no serán dañadas y que las operaciones se están llevando a cabo de forma "respetuosa".

Las autoridades municipales han informado de que las labores progresan sin contratiempos y de que está previsto que las seis estatuas de soldados, cada una de unos seis metros de altura, hayan sido retiradas por completo este viernes o el lunes que viene.

El destino de las seis estatuas todavía está por esclarecer, pero es posible que sean trasladadas al Museo Nacional de Lituania.

En octubre, el ayuntamiento de Vilna aplazó el desmantelamiento del monumento después de que el Ministerio de Justicia lituano recibiera una carta del Comité de Derechos Humanos de la ONU en la que se pedía posponer la operación a instancias de un grupo de ciudadanos lituanos de etnia rusa.

Sin embargo, el Gobierno lituano y la alcaldía de Vilna decidieron proceder con la retirada del monumento, con la justificación de que el organismo de la ONU aplicó las medidas de protección en base a la información incorrecta de que se iba a dañar las tumbas.

Lituania fue ocupada por el Ejército Rojo en 1944 e integrada en la Unión Soviética, de la que se independizó en marzo de 1991, y se estima que aproximadamente un 5 % de la población actualmente es de origen ruso. EFE

cph/jam/vh