Referentes de campaña por libertad de Assange visitan al Ejecutivo argentino

Buenos Aires, 5 dic. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández, recibieron este lunes en Buenos Aires a referentes de WikiLeaks que llevan adelante una campaña por la libertad del australiano Julian Assange, acusado de espionaje y delitos informáticos.

Según informó Presidencia a última hora de este lunes, el mandatario recibió a Kristinn Hrafnsson, editor general, y a Joseph Farrell, embajador de WikiLeaks, en medio de la gira de las autoridades de la organización por Latinoamérica.

Tras la reunión, Fernández escribió en su cuenta de Twitter que se comprometió "a conversar" con los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Chile, Gabriel Boric, y el electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, "para apoyar la liberación de Assange y defender la libertad de expresión".

Además, según consignaron las fuentes de Casa Rosada, Hrafnsson resaltó que "es extremadamente positivo recibir una señal tan clara de apoyo de la máxima autoridad del país" y subrayó que el caso de Assange "no se trata solo de un hombre o una vida, se trata de un interés mucho mayor: es la libertad de prensa en el mundo lo que está en juego".

Previamente, Hrafnsson y Farrell se reunieron con la vicepresidenta, Cristina Fernández, según explicó ella misma en su cuenta de Twitter.

Julian Assange, creador de WikiLeaks, se encuentra detenido en Reino Unido pendiente de su proceso de extradición a Estados Unidos.

El periodista y activista está acusado por las autoridades estadounidenses de 18 delitos de espionaje e intrusión informática a raíz de las revelaciones de su portal sobre abusos de Estados Unidos en Guantánamo (Cuba), Irak y Afganistán.

El equipo legal de Assange -quien lleva más de 10 años confinado en Reino Unido sin ser convicto y se encuentra desde 2019 en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres- cree que el periodista australiano puede ser condenado en Estados Unidos a hasta 175 años de cárcel.

La semana pasada, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, solicitó a representantes de Estados Unidos que se cierre el proceso legal contra el fundador de WikiLeaks.

Asimismo, hace una semana los medios de comunicación que apoyaron a WikiLeaks en la divulgación de los documentos, entre ellos The New York Times, Le Monde, El País, Der Spiegel y The Guardian, pidieron en una carta al Gobierno de Estados Unidos que abandone el proceso judicial contra Assange por tratarse de una amenaza a la libertad de prensa. EFE

