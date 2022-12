Los filmes "Argentina, 1985", "Bardo" y "Pinocchio" dan los primeros pasos al Óscar

Los Ángeles (EE.UU.), 6 dic. La Academia de Hollywood confirmó este martes que los filmes "Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades", de Alejandro González Inárritu; "Argentina, 1985", de Santiago Mitre, y "Pinocchio", de Guillermo del Toro, pueden ser preseleccionados a las nominaciones de la 95ª edición de los premios Óscar.

Por medio de un comunicado, la organización develó tres extensas listas con los nombres de los largometrajes animados, documentales y largometrajes internacionales que entraron en la lista de aspirantes para ser los preseleccionados a alguna nominación en la gala que se llevará a cabo el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood.

Las películas de González Iñárritu y Mitre están siendo contempladas en la lista de largometraje internacional, en la que también se encuentran más filmes de latinoamericanos como "Blanquita", del chileno Fernando Guzzoni; "Los reyes del mundo", de la colombiana Laura Mora Ortega, y el filme uruguayo "El empleado y el patrón", de Manolo Nieto, entre otras.

No obstante, la obra de Guillermo del Toro junto a Mark Gustafson, "Pinocchio", aparece en la lista de largometraje animado, en la que también destacan los filmes "Luck", de Peggy Holmes; "Lightyear" de Pixar, y "Minions: The Rise of Gru”.

En la categoría a largometraje documental, destacan los trabajos de los mexicanos Rodrigo Reyes con "Sansón y yo" y Natalia Almada con "Users", ambas coproducciones de México y Estados Unidos.

Además de títulos como "Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song" de Dayna Goldfine y Dan Geller, y “Freedom on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom”, de Evgeny Afineevsky.

El anuncio de la Academia devela que se han presentado a los votantes 27 largometrajes de animación, 144 documentales y largometrajes internacionales de 92 países aspirantes a alguna nominación.

El 12 de diciembre será cuando se inicie la votación preliminar que tendrá como resultado una lista reducida de candidaturas al Óscar, y que se hará pública el 21 de diciembre.

Por su parte, la elección de los finalistas nominados a la estatuilla dorada en las distintas categorías tendrá lugar entre el 12 y el 17 de enero y se anunciarán el 24 de ese mismo mes.

El año pasado, los filmes ganadores en dichas categorías fueron, "Summer of Soul" como largometraje documental, "Drive My Car" en largometraje internacional y "Encanto" a película de animación.