La ONU aspira a acuerdo ambicioso y realista en conferencia de biodiversidad

Toronto (Canadá), 6 dic. La Conferencia sobre Biodiversidad COP15, que se inicia oficialmente mañana, miércoles, en Montreal (Canadá), tiene que concluir con un acuerdo "ambicioso y realista", porque el tiempo se está agotando para detener la pérdida de especies en todo el planeta, afirmó este martes la ONU.

En estos términos se expresaron las responsables de la ONU Elizabeth Maruma Mrema e Inger Andersen, secretaria ejecutiva de la Convención sobre Diversidad Biológica y directora ejecutiva del Programa para el Medio Ambiente, respectivamente.

"En esta reunión necesitamos un acuerdo sobre biodiversidad global post 2020 ambicioso y efectivo, con objetivos y criterios claros", declaró Andersen en una rueda de prensa en Montreal, antes del inicio de las negociaciones.

Los datos señalan que la actividad humana ha afectado al 75 % de la masa terrestre y el 66 % de los océanos; que se han perdido más del 85 % de los humedales; y que el 25 % de todas las especies están amenazadas de extinción.

Parece difícil que los delegados de los 196 países presentes en Montreal lleguen a un acuerdo antes de que COP15, que está organizada de forma conjunta por Canadá y China, concluya el próximo 19 de diciembre.

El ministro de Medio Ambiente de Canadá, Steven Guilbeault, reconoció que "las dos próximas semanas no serán fáciles. El camino está lleno de obstáculos y habrá que reconciliar algunos puntos de vista y posturas que son muy distintos".

Guilbeault añadió: "El tiempo se está agotando. Necesitamos actuar ahora".

El acuerdo que se está negociando tiene más de 20 objetivos, que van desde proteger el 30 % de la masa terrestre y marítima del mundo para 2030 (objetivo 30X30) hasta reducir el uso de pesticidas, el establecimiento de fondos para que los países en desarrollo puedan implementar el acuerdo o la eliminación de subsidios a actividades que dañan la biodiversidad.

A fecha de hoy, el borrador del acuerdo contiene un gran número de párrafos entre paréntesis, lo que significa que no hay acuerdo sobre su contenido.

El grupo Campaign for Nature, una ONG que abogada para alcanzar el objetivo del 30x30, criticó hoy que en las reuniones previas a la conferencia no se haya logrado un progreso significativo.

Campaign for Nature consideró que gran parte de la responsabilidad para llegar a un acuerdo está en China, como presidente de COP15, y Canadá, como país anfitrión, así como el secretario general de la ONU, António Guterres.

"Necesitan cerrar la falta de liderazgo y asegurar que se alcanza un acuerdo ambicioso que da prioridad a los resultados adecuados", añadió la ONG.

Únicamente, Andersen ofreció un poco de optimismo al indicar que la presidencia de la conferencia "está resuelta" a alcanzar el objetivo al final de las dos semanas de negociaciones y que es el momento de que todo el mundo mueva "un poco" sus posiciones para llegar a un compromiso. EFE

jcr/ssa