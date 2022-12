Cristina Fernández recibe a referentes de campaña por la libertad de Assange

Buenos Aires, 5 dic. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, se reunió este lunes en Buenos Aires con referentes de WikiLeaks que llevan adelante una campaña para abogar por la libertad del australiano Julian Assange, acusado de espionaje y delitos informáticos.

"Recibí hoy a Kristinn Hrafnsson, editor general, y a Joseph Farrell, embajador de WikiLeaks. Están realizando una gira latinoamericana para reclamar la libertad de Julian Assange", dijo la vicepresidenta argentina a través de Twitter.

Julian Assange, creador de WikiLeaks, se encuentra detenido en Reino Unido pendiente de su proceso de extradición a Estados Unidos.

El periodista y activista está acusado por las autoridades estadounidenses de 18 delitos de espionaje e intrusión informática a raíz de las revelaciones de su portal sobre abusos de EE.UU. en Guantánamo (Cuba), Irak y Afganistán.

El equipo legal de Assange -quien lleva más de diez años confinado en Reino Unido sin ser convicto y se encuentra desde 2019 en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres- cree que el periodista australiano puede ser condenado en Estados Unidos a hasta 175 años de cárcel.

La semana pasada, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, solicitó a representantes de Estados Unidos que se cierre del proceso legal contra el fundador de WikiLeaks.

Asimismo, hace una semana los medios de comunicación que apoyaron a WikiLeaks en la divulgación de los documentos, entre ellos The New York Times, Le Monde, El País, Der Spiegel y The Guardian, pidieron en una carta al Gobierno de EE.UU. que abandone el proceso judicial contra Assange por tratarse de una amenaza a la libertad de prensa. EFE

