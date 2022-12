Arctic Monkeys confirma presencia en el NOS Alive de Lisboa en 2023

Lisboa, 6 dic. La banda británica Arctic Monkeys tocará el próximo 7 de julio en la localidad lusa de Algés, a las afueras de Lisboa, como parte del festival NOS Alive, y se suma así a un cartel compuesto por Red Hot Chili Peppers, Sam Smith y The Black Keys, entre otros.

Es la última confirmación del festival, que tendrá lugar del 6 al 8 de julio de 2023 y donde la banda de Sheffield aprovechará para presentar en Portugal su último lanzamiento, "The Car", publicado este pasado octubre y que incluye "There'd Better Be a Mirrorball", canción nominada a los Grammy.

El festival ha confirmado hasta la fecha la presencia en su 15ª edición de The Black Keys, Red Hot Chili Peppers, Sam Smith, IDLES, Lizzo, Men I Trust, Angel Olsen, Sylvan Esso, Tash Sultana y Jacob Collier.

La anterior edición de este encuentro, una referencia entre los eventos musicales europeos, tuvo lugar este pasado julio, cuando recibió 165 actuaciones, entre ellas las de Metallica e Imagine Dragons, y registró 210.000 visitantes. EFE

