Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 06 dic (11.00 GMT)

Madrid, 06 dic (EFE).-

NUEVAS COBERTURAS

.- Kiev (Ucrania).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha sostenido este lunes que "firmar algo" con Rusia "no traerá la paz" porque "seguramente romperán cualquier acuerdo alcanzado con ellos".

(vídeo)

.- Ciudad del Cabo (Sudáfrica).- Partidarios del Congreso Nacional Africano (ANC) protestan en apoyo del presidente Ramaphosa.

(foto)(vídeo)

.- Tokio (Japón).- Tokio celebra la feria de "Tori no Ichi", un festival que se remonta a los siglos XVII y XIX del periodo Edo, en los que se venden pequeñas figuras de "kumade" hechas de bambú que traen buena suerte y prosperidad.

(foto)(vídeo)

.- Dili (Timor Oriental).- Autoridades de Timor Oriental entregaron ayudas económicas a personas de escasos recursos de cara a los festejos navideños, la ayuda ascendió a 200 dólares por familia.

(foto)(vídeo)

.- Moscú (Rusia).-El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, se reúne en Moscú con su homólogo turkmeno, Rashid Meredov.

(foto)(vídeo)

.- Londres (R.Unido).- Los bomberos de Reino Unido llevan a cabo una protesta en la plaza del Parlamento para pedir mejores retribuciones y con la amenaza de unirse a otros colectivos en huelga si no lo consiguen.

(foto)(vídeo)

.- Londres (R.Unido).- Alfombra roja en la presentación del estreno de la segunda película de Avatar, "The way of water".

(vídeo)

.-Berlín (Alemania).- Rueda de prensa sobre propuestas de los demandantes de una reforma de la atención hospitalaria e imágenes de consultorios médicos llenos.

(foto)(vídeo)

.- Madrid (España).- Tras triunfar en todo el mundo con una obra de teatro, Guillem Clua adapta ahora su famosa obra “Smiley” al formato de serie (Netflix), con una comedia romántica, navideña y divertida, inspirada en ‘Love Actually’ y que es la que a él le hubiera gustado ver, explica el dramaturgo y guionista catalán a EFE.

(vídeo)

.- Madrid (España).- España se juega ante Marruecos el pase a los cuartos de final del Mundial de Catar. El partido se disputa en el Estadio Education City de Doha con capacidad para 40.000 espectadoras y Luis Enrique cuenta con sus 26 jugadores disponibles. ¡A por los cuartos de final!

(vídeo)

.- Madrid (España).- Los campeones del Mundo en Sudáfrica, David Villa y Joan Capdevila, recuerdan su etapa en la Selección. Villa destaca que "el Mundial es el mejor torneo que puede jugar un futbolista" y el 11 de julio de 2010 es para Capdevila "el día en que me enamoré".

(vídeo)

aca/EFE

