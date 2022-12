Posible excarcelación masiva de jóvenes que participaron en protestas de Colombia provoca polémica

Por Luis Jaime Acosta

BOGOTÁ, 5 dic (Reuters) - Un anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de nombrar gestores de paz a decenas de jóvenes encarcelados por su participación en las protestas antigubernamentales del 2021, desató el lunes una polémica con voces críticas que acusan al Gobierno de promover la impunidad.

Petro prometió en campaña liberar a decenas de jóvenes procesados y encarcelados por participar en las manifestaciones del año pasado, algunas de las cuales terminaron en actos de violencia y vandalismo que dejaron víctimas fatales, heridos y destrucción de estaciones de transporte, autobuses y propiedad privada.

La designación de los jóvenes de la denominada Primera Línea como gestores de paz y convivencia, como lo anunció el mandatario, permitiría que recuperen la libertad.

El ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, dijo que la ley permite al Gobierno aplicar esa figura, reiteró que la protesta social es un derecho fundamental y que los posibles beneficiados asumirán compromisos para promover la convivencia pacífica y acuerdos humanitarios.

"Esta medida tiene como consecuencia que si estas personas están privadas de la liberad saldrán de la cárcel, pero continuarán vinculadas a los procesos penales a los que se les está investigando o enjuiciando. No es indulto, no es una amnistía", dijo en una declaración Osuna, quien admitió la posibilidad que la medida beneficie a personas ya condenadas.

El funcionario aseguró que el presidente valorará a qué personas se les beneficiará con la medida, los compromisos que deberán asumir y aseguró que serán los jueces quienes concedan las órdenes de excarcelación.

Por su parte, el ministro del Interior, Alfonso Prada, reveló que están en estudio los casos de 230 personas.

El exministro de Defensa del anterior Gobierno, Diego Molano, dijo que las personas encarceladas durante las manifestaciones no fueron privadas de la libertad por protestar sino porque cometieron delitos.

Congresistas del Pacto Histórico, la coalición de izquierda que llevo al poder a Petro, respaldaron el anuncio del mandatario.

"Paras (paramilitares) y guerrilleros, criminales de lesa humanidad, han sido gestores de paz. ¿Por qué no jóvenes de Primera Línea que salvaron al país de la Reforma Tributaria de Iván Duque y Alberto Carrasquilla que quiso gravar la canasta familiar en medio de los peores índices de pobreza de la década?", dijo en Twitter el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar.

Pero congresistas de la oposición e incluso de otros partidos cercanos a Petro, cuestionaron el anuncio de excarcelación.

"Protestar es un derecho. Quien lo haga, debe hacerlo pacíficamente", dijo en su cuenta de Twitter el senador del derechista Partido Centro Democrático Miguel Uribe.

"Integrantes de la Primera Línea están detenidos por terrorismo, homicidio y tortura. No por protestar. Petro no puede violar la ley ni la independencia de poderes. Es presidente, no dictador", agregó Uribe.

Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, busca una paz total para poner fin a un conflicto interno de casi seis décadas que ha dejado 450.000 muertos. (Reporte de Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)