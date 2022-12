Neymar reaparece con gol para Brasil ante Surcorea

Neymar celebra tras marcar el segundo gol de Brasil en el partido contra Corea del Sur por los octavos de final del Mundial, el lunes 5 de diciembre de 2022, en Doha, Qatar. (AP Foto/Pavel Golovkin)

DOHA (AP) — Apenas cumplida la victoria de Brasil ante Corea del Sur por los octavos de final del Mundial, Neymar salió de su banquillo, elevó su mirada hacia la tribuna del estadio 974 y levantó su pulgar derecho mientras sonreía.

Después de las lágrimas derramadas por la lesión del tobillo derecho sufrida en el debut, todo parece estar bien para el astro brasileño.

Neymar tuvo una exitosa reaparición al marcar un gol de penal que ayudó a la Seleção a derrotar el lunes 4-1 a Corea del Sur para avanzar a los cuartos de final.

La anotación le dejó a un grito de empatar al legendario Pelé como goleador histórico de Brasil.

Pelé marcó en 77 ocasiones con la Canarinha, uno menos de los que ya tiene Neymar, quien se lesionó el tobillo en el estreno contra Serbia y se perdió los encuentros posteriores ante Suiza y Camerún.

Muchos temieron que el delantero del Paris Saint-Germain pudiera quedar fuera del torneo, incluyéndolo a él mismo.

“Gracias a Dios por la fuerza que me dio para poder entrenar, y poder hacer todo lo que necesitaba para estar de vuelta en el campo, gracias al fisioterapeuta, a mis colegas ya todos los que me apoyaron”, dijo Neymar. “Estoy contento de volver al campo y de jugar bien. Tenía miedo de no jugar en el Mundial otra vez”.

Luego de regresar a los entrenamientos el pasado sábado y de practicar con normalidad la víspera, el entrenador Tite lo mandó al campo de inicio ante los surcoreanos. Neymar no decepcionó a nadie.

Aunque su gol fue desde los 11 pasos luego de una falta sobre Richarlison, el jugador de 30 años corrió con normalidad. Aceleró, frenó, hizo cambios de ritmo y elaboró juego jugando por la banda izquierda en el esquema 4-1-2-3 de la pentacampeona mundial.

“Ser el hombre del partido es difícil porque todos jugaron bien”, agregó Neymar. “Estoy feliz con la actuación, eso queríamos el avanzar a la siguiente ronda y eso logramos, pero nos faltan más pasos que dar”.

A pesar de la ventaja de 4-0 que Brasil construyó en el primer tiempo, el entrenador brasileño lo mantuvo sobre el campo del estadio 974 hasta 10 minutos del final cuando fue sustituido entre una sonora ovación de los torcedores brasileños.

Después de mostrar una pancarta en medio del campo en la que recordó a Pelé, Neymar caminó junto a sus compañeros hacia una de las porterías donde estaba reunido un gran número de aficionados.

Neymar brincó de júbilo junto a los demás seleccionados y después saltó sobre la espalda de Dani Alves para seguir los festejos antes de irse al vestuario.

La presencia de Neymar en el Mundial de Qatar es considerada clave para las aspiraciones de los brasileños por alcanzar un sexto campeonato del mundo. Luego de coronarse en Corea-Japón 2002, lo más cerca que ha estado Brasil de un campeonato fue cuando alcanzaron las semifinales como anfitriones en 2014. Neymar sufrió una lesión en la espalda en los cuartos de final de esa cita y no pudo actuar en la goleada 7-1 que sufrieron ante Alemania en el siguiente duelo.

Brasil buscará dar un paso más hacia meta cuando enfrente a Croacia. Neymar deberá estar ahí para colaborar.

Neymar anota de penal el segundo gol de Brasil en el partido contra Japón por los octavos de final del Mundial, el lunes 5 de diciembre de 2022, en Doha, Qatar. De izquierda a derecha aparecen Raphinha, Vinicius Junior, Lucas Paquetá y Neymar. (AP Foto/Manu Fernández)

Los jugadores de Brasil hacen un círculo para celebrar el gol de Neymar en la victoria 4-1 ante Corea del Sur en el partido por los octavos de final del Mundial, el lunes 5 de diciembre de 2022, en Doha, Qatar. (AP Foto/Pavel Golovkin)