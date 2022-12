Fundación Mellon dona más de 10 millones de dólares a Puerto Rico tras Fiona

San Juan, 5 dic. La Fundación Mellon anunció este lunes una donación de más de 10 millones de dólares a Puerto Rico para apoyar los esfuerzos de recuperación tras el paso del huracán Fiona y para ayudar a las comunidades a prepararse ante futuros fenómenos climáticos.

"Creemos profundamente en el poder de los escritores, académicos, artistas y líderes culturales en todo el archipiélago de Puerto Rico y la diáspora", dijo Elizabeth Alexander, presidenta de la Fundación Mellon.

Asimismo, la fundación prometió una segunda ronda de financiación por un total de más de 3 millones de dólares, y más de 9 millones de dólares en apoyo adicional para instituciones, entre ellas la Universidad de Puerto Rico, para su distribución antes de que finalice el año natural.

"Con esta financiación inmediata e intencionadamente sensible al impacto destructivo del huracán Fiona, reafirmamos una vez más nuestra dedicación a estos campos. No puede haber arte si la gente no tiene comida y cobijo", añadió Alexander.

Puerto Rico se ha visto afectado por diversos huracanes en su historia reciente. En 1998, Georges, de categoría 3, azotó la isla y, en 2017, el devastador huracán María, que alcanzó categoría 5, causó cerca de 3.000 muertos.

"Nuestras acciones de apoyo mutuo, solidaridad y asociación son un bálsamo para nosotros y para nuestras comunidades. Hacemos este trabajo para honrar nuestros legados ancestrales como descendientes de africanos e indígenas", sentenció Gloriann Sacha, directora de Étnica, una plataforma multimedia que amplifica las voces de las comunidades afrodescendientes.

Entre las organizaciones apoyadas por la financiación de 10 millones de dólares de Mellon se encuentran Corredor Afro, Departamento de la Comida, Étnica, Filantropía Puerto Rico, Fiona Community Response Fund, Flamboyan Arts Fund, Fundación Comunitaria de Puerto Rico, Fundación de Mujeres en Puerto Rico, Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, Haser, Maria Fund y Poetry is Busy Studio. EFE

ea/laa