El fiscal de la CPI pide a Bruselas evitar la fragmentación con un tribunal especial para Ucrania

La Haya, 5 dic. El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, instó este lunes a la Comisión Europea a “evitar la fragmentación” y la “sobredocumentación” y “optar por la consolidación”, en una reacción a la propuesta de Bruselas de crear un tribunal especial internacional para Ucrania que juzgue el crimen de agresión rusa.

En declaraciones a la prensa durante la 21º Asamblea General de Estados parte de la CPI, Khan subrayó que “en este momento debemos evitar la fragmentación y preferir la consolidación” y recordó que el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, tiene disposiciones para juzgar el crimen de agresión, el más complicado de los cuatro crímenes de jurisdicción de este tribunal, junto al de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.

“He manifestado mi disposición a cooperar y mi voluntad de apoyar el compromiso con los Estados parte y otros, de abordar la brecha percibida sobre el crimen de agresión bajo el paraguas del sistema del Estatuto de Roma (…) No queremos tener sobredocumentación”, advirtió Khan, sobre la propuesta de la Comisión de crear un nuevo tribunal internacional.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló la semana pasada que Bruselas ayudará a “establecer un tribunal especializado para juzgar los crímenes de Rusia" por su agresión a Ucrania, dadas las dificultades jurídicas existentes para poder llevar este crimen en concreto ante la CPI, puesto que requiere la ratificación del Estatuto por parte de ambos países, pero ni Ucrania ni Rusia lo han hecho.

Khan recordó que el tratado fundacional de la CPI ya recoge esta posibilidad, sin descartar que “los Estados puedan buscar formas de abordar las brechas que se dice que existen”, pero no cree conveniente la creación de otro tribunal especial, dado que podría solaparse con el trabajo de la CPI, y quitaría recursos que podrían ir a su oficina para apoyar la investigación que ya está en marcha sobre la situación en Ucrania.

“Ha habido mucha discusión y promesas de que cualquier iniciativa no socavaría a la Corte, y creo que debemos estar atentos al debate sobre el presupuesto porque parece una de las áreas alejadas de consenso en la Asamblea de Estados parte. No podemos fracasar. Necesitamos las herramientas para hacer el trabajo. No tenemos esas herramientas”, advirtió Khan.

La CPI sólo podría juzgar un crimen de agresión con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU (donde Moscú tiene derecho a veto) o si Rusia ratifica el Estatuto de Roma (un tratado del que retiró su firma en 2016 después de que este tribunal usara el término “ocupación” para referirse a la adhesión de Crimea).

Se asume que ambos escenarios son casi imposibles, quizás viables con un hipotético cambio de gobierno en Moscú que tienda al reconocimiento de un tratado como el Estatuto de Roma, sabiendo que su aceptación acarrearía procesos judiciales contra sus nacionales.

Por ello la Comisión propone vías alternativas: un tribunal internacional especial e independiente basado en un tratado multilateral o un tribunal híbrido especializado integrado en un sistema de justicia nacional con jueces internacionales.