Bellingham ha pasado a otro nivel, dice Southgate

Jude Bellingham, de Inglaterra, celebra la clasificación para los cuartos de final en el Estadio Al Bayt, Al Khor, Qatar, 4 de diciembre de 2022. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Por Martyn Herman

DOHA, 5 dic (Reuters) - El seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, ya sabía que Jude Bellingham era algo especial, pero incluso él se ha sorprendido de la seriedad con la que el joven de 19 años se ha tomado el Mundial.

Después de su debut goleador en un Mundial contra Irán hace dos semanas, Bellingham llevó a Inglaterra a los cuartos de final con una exhibición en la victoria del domingo por 3-0 contra Senegal.

Dio el pase al centrocampista Jordan Henderson para el primer gol, y luego realizó una electrizante carrera desde el interior de su propio campo para lanzar el ataque que llevó a Harry Kane a marcar el 2-0 antes del descanso.

Su asistencia a Henderson le convirtió en el primer adolescente que asiste en un gol de la fase de eliminatoria de la Copa Mundial desde 1966, año en el que se empezaron a llevar registros, según los analistas de estadísticas Opta.

"No creo que pudiéramos predecir la rapidez con la que Bellingham podía madurar. En los últimos cinco meses ha pasado a otro nivel", dijo Southgate sobre el jugador del Borussia Dortmund, del que se dice que es un objetivo de compra por 100 millones de libras para el Liverpool.

Su compañero en la selección inglesa Phil Foden, de 22 años y asistente en dos goles el domingo, predijo que Bellingham se convertirá en el mejor centrocampista del mundo.

"No quiero exagerar demasiado porque todavía es joven, pero es uno de los jugadores más dotados que he visto nunca", dijo Foden. "No tiene ninguna debilidad en su juego".

Henderson, cuya actuación también fue clave en la victoria de Inglaterra, añadió: "No puedo seguir diciendo cosas buenas sobre él, porque estamos hablando de un jugador único".

Inglaterra tuvo problemas para contener a Senegal en la primera parte, pero Bellingham se hizo con el control del partido, y sus estadísticas de la primera parte lo dicen todo.

Ganó el mayor número de duelos (ocho) y entradas (tres), ganó la posesión en dos ocasiones en el último tercio y completó 23 de 24 pases, la mejor proporción del partido.

El exdefensa inglés Rio Ferdinand fue uno de los muchos expertos que se maravillaron con su actuación.

"Jude Bellingham tiene 19 años, quiero ver su partida de nacimiento", dijo en Twitter.

Inglaterra se enfrentará a Francia en los cuartos de final el sábado, y una victoria les permitiría igualar su trayectoria de 2018 al situarse en las semifinales, pero con Bellingham en tal estado de forma confían en dar incluso más lejos.

(Reporte de Martyn Herman; editado en español por Tomás Cobos)