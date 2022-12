Artistas con discapacidad piden el reconocimiento de su talento en Panamá

Fabio Agrana

Ciudad de Panamá, 5 dic. Una gala cultural que involucra la inclusión de personas con discapacidad en Panamá se presenta como la mejor opción para que éstas muestren su talento y habilidades y lleguen a ser consideradas como "artistas profesionales", dijo a EFE el cantautor Luis Mario, uno de los productores de este evento.

Luis Mario, que padece de ceguera, destacó que nunca antes se había concebido "una actividad de este nivel que involucrara la discapacidad y las artes. Esto es oro y mucha gente no lo sabe".

Mario (Panamá, 1993), que está presente en diversas plataformas digitales y fue finalista del Festival Internacional de la Canción (FIC) de Punta del Este, Uruguay, en 2018, indicó que para los artistas con algún tipo de discapacidad "es vital" que las personas que asistan a la Gala "puedan darse cuenta que las personas con discapacidad también son profesionales".

"Que no se vea como que 'ah, qué lindo, el cieguito que toca la guitarrita, qué bella la chica en silla de ruedas que hace su bailecito', ¡no!, son bailarines, y son guitarristas, son cantantes, son profesionales, y es lo que la Gala está vendiendo: son artistas profesionales", remarcó el cantautor panameño.

La "Gala Cultural Inclusiva", que se realiza desde 2019 e incorpora la presentación en escena de artistas con y sin discapacidad, es organizada por el Ministerio de Cultura (MiCultura) para impulsar la creatividad y talento de las personas con discapacidades desde un enfoque de derechos humanos.

Su cuarta edición tuvo lugar este fin de semana en el histórico Teatro Nacional de Panamá, ubicado en el casco antiguo de la capital.

Jorge Morales, director de la Oficina de Equiparación de Oportunidades de MiCultura, manifestó a EFE que presentar en tarima a profesionales de las artes con discapacidad "es un ejemplo para que otros organizadores de eventos les abran las puertas".

LA FAMILIA Y EL APRENDIZAJE DE OTRAS DISCAPACIDADES

No es nada fácil para las personas con y sin discapacidad lograr una retroalimentación en estas circunstancias, pero la Gala y el apoyo de la familia lo permite, afirmó Mario, que mira con "orgullo" su participación como artista y fundador de este evento del que ahora, además de actuar y cantar, es productor.

Aunque admite que hace tiempo en la mayoría de sus actividades es "bastante independiente", reconoce sin embargo que para cualquier persona con discapacidad "el apoyo de su familia está en su base, en su educación desde la niñez".

"Entonces, esta Gala nos permite a los que no tienen condición como a los que tenemos esa condición (de discapacidad), aprender (los unos de los otros). Al final es una sensibilización general", expresó Mario, autor de canciones como "Cegado por amor", "Te amo cada día más" y "Me gustas", entre otras, y que mencionó a Jorge Drexler, Steve Wonder y José Feliciano como sus principales inspiraciones.

LA VISIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA

Desde el MiCultura se le ha dado más visibilidad y calidad de vida a las personas con discapacidad con el tema de la cultura, dijo a EFE el viceministro de la entidad, Gabriel González, una persona sorda que habla a través de lengua de señas, siempre con un intérprete.

"¿Cuándo habíamos visto en Panamá un ballet que incluyera silla de ruedas, u otro tipo de discapacidades en otras artes?", se preguntó González (Panamá, 1978), la primera persona con discapacidad en América Latina en llegar a un alto cargo en el gobierno, reveló el funcionario.

González expresó que venir a ver este tipo de espectáculos como la Gala en el Teatro Nacional hace que "nos sensibilicemos y que nos sintamos cómodos entre personas, porque tengan o no discapacidad siguen siendo personas".

A través de la bandera de inclusión se pueden "cambiar cosas negativas como la discriminación", dijo el viceministro, y abogó para que algo "tan maravilloso" como la Gala Cultural Inclusiva sea "permanente" y se mantengan independientemente del Gobierno o ministro de turno.

González citó datos de la Primera Encuesta Nacional de Discapacidad (PENDIS) de 2006 y dijo que desde entonces se ha duplicado el número de personas con discapacidad llegando a "más de 600.000".

Destacó que en una reciente reunión del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) "se mencionó que ya está en proceso para el próximo año hacer la nueva encuesta y poder tener estadísticas y números exactos". EFE

