Schlein, promesa de la izquierda italiana, ya es candidata para liderar el PD

Roma, 4 dic. La exeurodiputada Elly Schlein, de 37 años y considerada la gran promesa de la izquierda italiana, anunció hoy su candidatura para optar al liderazgo del Partido Demócrata (PD), la principal fuerza progresista del país, que se encuentra inmersa en un proceso de refundación tras el varapalo sufrido en las últimas elecciones a manos de la ultraderecha de Giorgia Meloni.

"Con nosotros comienza una nueva historia que puede construir la alternativa que este país merece. El Gobierno de Meloni ya ha dado la cara", dijo la actual vicepresidenta del gobierno regional de Emilia Romaña, que se define como ecologista y feminista, además de ser considerada un icono de la lucha por los derechos LGTBQ.

Schlein se presentará a las primarias del PD del próximo 19 de febrero, en las que competirá con su "jefe" Stefano Bonaccini, gobernador de su misma región, y la exministra Paola De Micheli, mientras que se espera que el alcalde de Pesaro, Matteo Ricci, se sume a la lista en los próximos días, sin descartar otras posibles incorporaciones, como la del extitular de Trabajo Andrea Orlando.

El secretario del PD y ex primer ministro, Enrico Letta, de 57 años, anunció su marcha tras el descalabro electoral, cuando convocó un congreso que debe celebrarse en los próximos meses y pidió que las nuevas generaciones y las mujeres fueran los protagonistas del proceso de refundación.

En unos de los peores resultados de la historia del centroizquierda italiano, el PD de Letta no consiguió pasar del 19 % en las elecciones, en las que se impusieron, con un 26%, los ultras Hermanos de Italia de Meloni, de 45 años y que se ha convertido en la primera mujer al frente de un Gobierno en Italia.

El anuncio de la candidatura de Schlein, que fue eurodiputada entre 2014 y 2019, fue recibido con las notas del himno partisano "Bella Ciao" entonadas por sus seguidores en un esperado acto en Roma.

"Estamos aquí para iniciar un camino colectivo para contribuir a la reconstrucción del nuevo PD que necesitamos. Este proceso constituyente es una oportunidad. Traemos nuestras propuestas. No estamos aquí para jugar a un enfrentamiento (...) entre reformismo y radicalismo, hay un campo común: cómo cambiar el modelo neoliberal de desarrollo que ha demostrado ser insostenible", dijo.

Schlein, que ha sido sometida a vigilancia policial después de que su hermana, primera consejera de la Embajada italiana en Atenas, sufriera este viernes un atentado sin consecuencias personales, también aprovechó para criticar a Meloni, al asegurar que sus Presupuestos "van contra los pobres" y que su Gobierno "nunca habla de la desigualdad ni de la precariedad".

Nacida hace 37 años en Lugano (Suiza), de madre italiana y padre estadounidense, Schlein, que además de ser vicepresidenta de Emilia Romaña es la líder independiente de la lista del PD por Bolonia en la Cámara de Diputados, se ha definido a sí misma como "de izquierdas, ecologista, feminista" y promete una revolución cultural dentro de los demócratas.

"Necesitamos un grupo de liderazgo que haga un cambio generacional y de género. Meloni es un modelo que no quiere proponer la pluralidad, y no todas las líderes son feministas", ha declarado la que algunos medios de EE. UU. han definido como una "estrella emergente de la izquierda italiana" comparándola con la diputada neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez.

En el mitin de cierre de la pasada campaña electoral en la romana Piazza del Popolo, el 23 de septiembre, Schlein optó por el enfrentamiento directo con Meloni.

"Sí, soy una mujer, amo a otra mujer y no soy una madre. Pero eso no me hace menos mujer", dijo refiriéndose al eslogan de la líder ultraderechista: "Soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre". EFE

