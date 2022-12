Los ucranianos de Jersón esperan que sus seres queridos crucen la línea del frente

Por Anthony Deutsch y Anna Voitenko

KIEV, 4 dic (Reuters) - Las familias ucranianas esperaban el domingo bajo un intenso frío que sus seres queridos cruzaran desde la orilla del río Dnipró bajo control de los rusos hacia Jersón, una ciudad que desde que Ucrania la reconquistó de las fuerzas rusas el mes pasado ha estado sometida a un intenso bombardeo.

Los oficiales militares de la región meridional ucraniana de Jersón advirtieron el sábado que los combates en la zona podrían intensificarse y dijeron que levantarían temporalmente la prohibición de cruzar para ayudar a la evacuación de los ciudadanos en el territorio ocupado por Rusia en la orilla oriental.

En virtud de la amnistía de tres días que comenzó el sábado, los ucranianos que viven en las aldeas del otro lado del río pueden cruzar el Dnipró durante el día, hasta un punto designado.

Pero cuando el segundo día de la amnistía se acercaba a su fin, los medios de comunicación citaron a funcionarios del ayuntamiento de Jersón diciendo que el fuego ruso había matado a una mujer que había cruzado el Dnipró junto con su marido en una barca. El marido resultó ileso.

No se informó de ningún otro cruce del río.

Alrededor de 20 personas esperaban sombríamente con un grupo de soldados y una ambulancia en el puerto fluvial de Jersón, con el constante sonido de los bombardeos cercanos.

Olena, de 40 años, que sólo quiso dar su nombre y se negó a dar su apellido para proteger la identidad de su familia, dijo que estaba esperando a su hija de 10 años.

Olena había viajado a Alemania por motivos de trabajo pocos días antes de que Rusia invadiera Ucrania en febrero, y desde entonces no ha podido ver a su hija.

"No he visto a mi hija en nueve meses", dijo Olena con ansiedad. "Me gustaría poder ir a recogerla", dijo.

"MIEDO, MUCHO MIEDO"

Los civiles que quieran acogerse a la amnistía, que finaliza el lunes al anochecer, deben demostrar su ciudadanía ucraniana y utilizar sus propias embarcaciones.

Anastasiia, que también sólo dio su nombre de pila, dijo que estaba en el puerto porque esperaba cruzar el río hacia el otro lado, hacia el territorio controlado por Rusia, donde están sus familiares.

"Ayer vi un mensaje sobre la evacuación, pero resultó que no había barcos y tuve que llegar yo misma. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Qué hacer? No sé qué hacer", dijo.

"Tengo miedo de morir aquí sola y que nadie lo sepa. Da miedo, mucho miedo".

INTENSIFICACIÓN DE LOS ATAQUES DE ARTILLERÍA

Las fuerzas rusas han intensificado los ataques de artillería en la región de Jersón desde que se retiraron de la orilla occidental del Dnipró. Decenas de personas han muerto en los ataques en la región, según las autoridades ucranianas.

Anastasiia dijo que las casas de su calle habían sido destruidas por cohetes rusos en los últimos días.

"La situación allí no es mejor (...) pero, digo, al menos moriremos juntos".

Mykola, de 73 años, dijo que su hija se encontraba en la orilla oriental del río cuando Jersón fue liberada y quedó atrapada sola en el territorio controlado por los rusos. "Ahora no puede volver".

"Quiere volver a casa. Su hija y su marido están en Jersón. Tiene que volver de alguna manera", dijo. (Editado en Español por Ricardo Figueroa)