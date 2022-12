Indonesia's Semeru spews volcanic ash plume

Start: 04 Dec 2022 10:50 GMT

End: 04 Dec 2022 10:51 GMT

LUMAJANG - Indonesia's Semeru spews volcanic ash plume

Restrictions:

Broadcast: No resale / Must on screen courtesy"BNPB/BNPD LUMAJANG"

Digital: No resale / Must on screen courtesy "BNPB/BNPD LUMAJANG"

Source: BNPB/BNPD LUMAJANG

Aspect Ratio: 16:9

Location:

Topic: Disasters / Accidents

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com