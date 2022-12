Lovro Majer: "Tenemos mentalidad ganadora en nuestra sangre"

Doha, 3 dic. El centrocampista croata Lovro Majer elogió el nivel mostrado por Japón en Qatar 2022 y advirtió de que no deben subestimar al cuadro nipón, al que se enfrentarán en los octavos de final del Mundial, al tiempo que realzó la virtudes de su selección, actual subcampeona del mundo, dotada "de una importante mentalidad ganadora"

"Tenemos una mentalidad ganadora en nuestra sangre y una combinación perfecta de jugadores veteranos, más experimentados que ya han hecho grandes cosas en los campeonatos. También hay gente más joven que trae nueva energía y creo que ambas cosas están perfectamente complementadas en el equipo", indicó Majer.

El centrocampista del Stade Rennes francés reconoció que no esperaban que Japón estuviera entre los dieciséis clasificados para octavos de final: "No esperábamos que Japón pasara a octavos pero demostraron que en el fútbol no solo se cuenta con los nombres, sin con el corazón y el coraje. Hay que felicitarles por eso también".

"Va a ser un partido muy difícil sobre todo porque no hay margen de error. No puedes jugar con cálculos. Va a haber muchos duelos, muchas carreras. Pero estamos preparados y con ganas de que lleguen los partidos", dijo el centrocampista de Croacia.

"No pienso en si somos favoritos. A los jugadores no nos importa si jugamos contra esto o aquello. Miramos nuestra calidad, nos preparamos para todo, lo más importante es entrar motivado. Si subestimas a alguien, es difícil decir quién es el favorito. Todos están jugando, hay muchas sorpresas, personalmente no me importa contra quién juguemos. Intento prepararme lo mejor posible y cuidarme", insistió Majer, que apenas tiene hueco en un centro del campo balcánico copado por tres jugadores asentados.

"Estamos jugando un fútbol fenomenal y en el torneo está habiendo muchas sorpresas. Se ha jugado la primera mitad de la temporada, casi todos están en forma", señaló.

A nivel personal, el centrocampista dijo que se encuentra a buen nivel y preparado para cuando tenga que saltar al campo. "Me siento fantástico. Se juegan muchos partidos en poco tiempo pero no estamos cansados. Lo que hacemos nos hace felices. Demostraremos y que todo saldrá bien", subrayó.

"Tenemos que centrarnos en nosotros. A través de algunos pequeños detalles veremos cuáles son las cualidades individuales de Japón e intentaremos neutralizarlas", indicó.

Majer considera que la fuerza de Croacia está en la unión. "El equipo es importante por encima de las individualidades. Somos un equipo. Uno solo no puede ganar. Esto se ve antes, durante y después del partido", concluyó el centrocampista de Croacia. EFE

apa/ism