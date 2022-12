Los Verdes reivindican un programa europeo de inversiones para la transición

Copenhague, 3 dic. Los Verdes europeos pidieron este sábado la "solidaridad europea" frente a la crisis energética y reivindicaron un programa común de inversiones para la transición ecológica justa.

Los miembros del Partido Verde Europeo abordaron en la segunda jornada del Congreso celebrado en Copenhague los aspectos sociales de la transición energética, un asunto especialmente "difícil" para los ecologistas, admitieron desde la formación, pues en plena crisis energética deben admitir soluciones pragmáticas para superar el invierno al tiempo que presionan por acelerar la acción climática.

En torno al 22 % de la población de la Unión Europea está en riesgo de pobreza, recuerdan los Verdes, que advierten de que la cifra "no hará más que aumentar como consecuencia de la espiral de precios de la energía y por el impacto del cambio climático" en una situación que ya obliga a los hogares más vulnerables del Viejo Continente a elegir entre "comer o calentarse".

El eurodiputado holandés de Los Verdes Bas Eickhout aseveró que el Gobierno de Holanda "entra en pánico" al escuchar "inversiones y Europa" en la misma frase pero "si no entramos en un programa de inversión europeo serio, no tendremos éxito en nuestra transición energética, y desde luego no conseguiremos mantener a Europa unida ni llevar a todos a bordo".

Según dijo Eickhout ante centenares de compañeros de su partido, ese programa común es necesario ya que confiar en los planes nacionales de inversión agrandará la desigualdad, dada la diferencia entre lo que los países europeos pueden aportar en términos monetarios a esa transición, y hará que "no dejar a nadie atrás" se convierta en una "promesa vacía".

"Los precios actuales aumentan debido a nuestra dependencia de los fósiles", aclaró Eickhout, que se refirió a la inflación como "fossilflación" debida "a los errores que cometimos en el pasado".

Entre las medidas para paliar los costes sociales de la crisis energética, Los Verdes pidieron fijar un tope al precio del gas, subrayaron la necesidad de mantener salarios dignos, y destacaron el papel del Fondo Social para el Clima, que aún está pendiente de aprobarse dentro del paquete legislativo climático 'Fit for 55'.

La eurodiputada belga Sara Matthieu criticó que la transición energética está siendo “demasiado lenta”, y que las ayudas para la transición verde en muchos casos se han dirigido precisamente a “aquellos bolsillos que ya son lo suficientemente profundos”.

Matthieu mencionó el caso concreto de Bruselas, donde “se están subsidiando neveras y secadoras con el mejor rendimiento energético, cuando se sabe que estos subsidios no van a la gente más pobre”.

“Hay que tener en cuenta que las consecuencias sociales no son solo una idea tardía en nuestras políticas”, alegó, para enfatizar que “se han concedido ayudas y beneficios fiscales a quienes pueden permitirse renovar sus edificios” y eso “ha afectado negativamente” a los hogares con menos ingresos, pues “sus viviendas ahora valen menos”.

En este punto, la intención de los Verdes es que “no repitamos los mismos errores” y que el futuro Fondo Social para el Clima que negocia la UE se dirija a los más afectados por la pobreza energética.

La idea es que, por ejemplo, se subsidie la rehabilitación de hogares y que el dinero, una vez se vendan las casas -a mayor precio, dadas las mejoras- pueda devolverse al fondo para ayudar a otras personas a ahorrar energía, así como a favorecer comunidades energéticas. EFE

mmt/ie