Brasil arrastra una larga lista de lesionados antes de los octavos de final con Corea del Sur

Por Fernando Kallas

DOHA, 3 dic (Reuters) - La selección brasileña, una de las favoritas para ganar el Mundial, busca dejar atrás las lesiones de varios futbolistas mientras se prepara para su partido de octavos de final el lunes ante Corea del Sur, después que un equipo con muchos suplentes perdiera 1-0 ante Camerún en el cierre de la fase inicial.

Neymar sigue recuperándose de una lesión de tobillo sufrida en su debut contra Serbia, y sólo tiene un lateral puro disponible después de que Alex Telles sufriera una lesión de rodilla en el partido contra Camerún.

Los laterales titulares Danilo y Alex Sandro son baja tras las lesiones sufridas a principios de la competición y su disponibilidad aún no está clara.

Con el billete ya reservado para la siguiente ronda después de dos victorias, Tite realizó el viernes nueve cambios respecto al equipo que venció 1-0 a Suiza, lo que supuso la primera derrota de Brasil ante un elenco africano en su historia mundialista.

"La exigencia física es cada vez mayor, el tiempo es corto, es un efecto acumulativo de partidos y a veces no se tiene el tiempo de recuperación ideal", dijo el entrenador el viernes tras la caída.

"No sé realmente qué decir, aparte de que, mentalmente, la Copa es muy exigente. Te agota. La intensidad de los partidos, la preparación, son componentes de análisis en los que tenemos que profundizar, pero todos son considerables".

Tite no dejó que los medios de comunicación asistieran a la sesión de entrenamiento del sábado, pero Neymar, Alex Sandro y Danilo deberían estar en el campo para comprobar su estado. El caso de Alex Telles parece más grave.

"No se ve bien, y los jugadores saben cuando algo no está bien", dijo el capitán Thiago Silva a periodistas el viernes. "Sentía un dolor muy fuerte en la rodilla y estaba muy preocupado en el vestuario. Todos intentamos animarle, pero no se sentía bien".

Si ninguno puede jugar, el central Marquinhos podría pasar a la izquierda de la zaga y Dani Alves, que a los 39 años se convirtió en el brasileño de más edad en ser titular en un partido del Mundial, podría ir por la derecha.

Si Neymar sigue de baja, es probable que Rodrygo sea la primera opción de Tite, ya que la dupla Fred-Casemiro no fue muy convincente ante Suiza. Bruno Guimaraes también podría ser una alternativa, para empujar a Lucas Paquetá hacia un papel de creador de juego.

Corea del Sur confiará en Son Heung-min ante Brasil, después de que el viernes se dejara la piel para asegurar que su equipo llegara a los octavos de final con una dramática remontada 2-1 ante Portugal.

Corea es el único equipo asiático que ha llegado a las semifinales en la historia de los Mundiales, cuando fueron coorganizadores con Japón en 2002, y esperan sorprender a Brasil el lunes para volver a hacer historia. (Reporte de Fernando Kallas; Editado en español por Javier Leira)