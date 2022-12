Viernes, 2 de diciembre de 2022 (09.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Ucrania calcula la muerte de entre 10.000 y 13.000 de sus soldados en la guerra

Madrid. Ucrania calcula que entre 10.000 y 13.000 de sus soldados han muerto en la guerra desde la invasión de Rusia el 24 de febrero, según el asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak. En una entrevista en la televisión local Canal 24, el asesor del jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania dijo que las "estimaciones oficiales del Estado Mayor" son "de 10.000 a 12.500 o 13.000 muertos". Por su parte, el presidente Volodímir Zelenski aseguró este jueves en su habitual discurso nocturno que durante la guerra más de 1.300 prisioneros ucranianos han sido liberados por los rusos.

COREA CONFLICTO

Seúl y Japón anuncian sanciones adicionales contra Pionyang tras últimos lanzamientos

Seúl/Tokio. Corea del Sur anunció hoy nuevas sanciones adicionales contra Corea del Norte por sus últimas e insistentes pruebas de misiles, informó el Ministerio de Exteriores en Seúl. Es el segundo paquete de sanciones que implementa la administración surcoreana de Yoon Suk-yeol desde su llegada al poder en mayo y llegó horas antes de que EE.UU. anunciara sanciones para tres individuos del partido único norcoreano relacionados con el programa de armas de destrucción masiva. Japón anunció también hoy sanciones en lo que supone un movimiento coordinado de los tres países.

EEUU TRUMP

La Justicia de EE.UU. suspende al perito especial que revisaba el caso Trump

Washington. La Justicia estadounidense dejó este jueves sin efecto la figura del perito especial designado por una instancia inferior para revisar los documentos oficiales hallados en la mansión en Florida del expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021). La Corte de Apelaciones para el Circuito 11 de Estados Unidos dio así la razón al Departamento de Justicia, que dirige el demócrata Merrick Garland, y que en octubre había solicitado que se revocase la orden emitida por una jueza de rango inferior que conllevó la designación del perito independiente.

CORONAVIRUS CHINA

Expectación en China ante síntomas de próximos ajustes a la política de 'cero covid'

Pekín. Después de que varias ciudades relajaran en las últimas horas algunas de las restricciones, y de las protestas registradas en los últimos días, las autoridades chinas declararon que "se dan las condiciones para que el país ajuste sus medidas antipandémicas". La viceprimera ministra Sun Chunlan, a cargo de supervisar la política de 'cero covid', aseguró este jueves que la baja patogenicidad del virus y la alta tasa de vacunación de más del 90 % de la población, entre otros factores, han "creado las condiciones" para que el país "ajuste las medidas contra la pandemia".

PERÚ CRISIS

Constitucional peruano admite demanda contra Gobierno sobre voto de confianza

Lima. El Tribunal Constitucional (TC) de Perú resolvió este jueves conceder una medida cautelar para evitar que el Gobierno interprete que le fue negada una cuestión de confianza, mientras toma una decisión sobre la demanda que admitió y que interpuso el Parlamento contra el Ejecutivo. El TC informó a través de un comunicado que admitió la demanda que presentó el Legislativo después que el Gobierno del presidente Pedro Castillo interpretara como una derogatoria de la cuestión de confianza la decisión de la mesa directiva del Congreso de rechazar "de plano" un planteamiento del ex primer ministro Aníbal Torres.

PERÚ CRISIS

El presidente de Perú afrontará petición de destitución el 7 de diciembre

Lima. El presidente de Perú, Pedro Castillo, afrontará el próximo 7 de diciembre una petición de destitución planteada por la oposición en el Congreso, que este jueves fue admitida a trámite con el voto a favor de 73 legisladores, 32 en contra y 6 abstenciones. La moción, impulsada por el legislador independiente Edward Málaga, pide que Castillo sea destituido por una presunta "permanente incapacidad moral" para seguir en el cargo que asumió el 28 de julio de 2021.

LAGARDE BCE

Lagarde urge a que las políticas fiscal y monetaria actúen juntas ante crisis

Bangkok. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, consideró este viernes que las políticas fiscales y monetarias deben actuar "en conjunto" para garantizar un crecimiento económico sostenible en medio de las varias "incertidumbres" que marcan el escenario global. Según dijo en un evento organizado por el banco de Tailandia en Bangkok, es "necesario" que los bancos centrales y los gobiernos aúnen fuerzas ante desafíos como la inflación o la crisis energética, con una perspectiva a corto y mediano plazo "incierta" debido a los "diversos shocks" que golpean la economía global, entre ellos la pandemia y la guerra en Ucrania.

EEUU ELECCIONES

Iowa dejará de ser el primer estado en elegir al candidato demócrata de EEUU

Washington. El Partido Demócrata de Estados Unidos está trabajando para que Iowa deje de ser el primer estado del país que vote durante el proceso de primarias para elegir candidato a la presidencia cada cuatro años, poniendo así fin a una larga tradición. Según publicaron los diarios The New York Times y The Washington Post, el aparato del partido, así como el presidente del país, Joe Biden, consideran que Iowa es un estado con una proporción de población blanca demasiado alta y que por tanto no representa la diversidad de los EE.UU. actuales.

KANYE WEST

Musk cancela la cuenta de Twitter de Kanye West por incitar a la violencia

Los Ángeles (EE.UU.). El propietario de la red social Twitter, Elon Musk, canceló esta madrugada la cuenta del rapero estadounidense Kanye West, que actualmente responde al nombre de Ye, por incitación a la violencia. La cancelación fue anunciada por el propio Musk después de que el rapero publicara una imagen en su perfil de lo que parecía una esvástica fusionada con una estrella de David. Esta no es la primera vez que el artista es suspendido en esa red social, recientemente adquirida por Musk.

EEUU ESPACIO

La Orión comienza a dejar su órbita lunar retrógrada para regresar a la Tierra

Miami (EEUU). La cápsula Orión de la misión no tripulada de la NASA Artemis I comenzó este jueves la primera de dos maniobras para abandonar su "órbita lunar retrógrada distante" con el encendido de los motores del vehículo, e iniciar así su viaje de regreso a la Tierra. El viaje de regreso de la Orión a la Tierra culminará con un amerizaje en el Océano Pacífico previsto para el próximo 11 de diciembre, según el Centro Espacial Johnson, en Houston (Texas), donde se dirige la misión del programa Artemis. EFE

