"Se terminó" el sueño Celeste en el Mundial, destaca la prensa uruguaya

Montevideo, 2 dic. El sueño de la selección de Uruguay de avanzar a los octavos de final en el Mundial de Qatar 2022 "se terminó", destacó este viernes la prensa de ese país tras el partido que, pese a derrotar a Ghana, no fue suficiente para obtener el boleto a la siguiente instancia.

"Se terminó el sueño de la Celeste" tituló el diario deportivo local Ovación tras el encuentro en el que los uruguayos quedaron en la fase de grupos en el tercer lugar detrás de Corea del Sur.

"La selección de Uruguay se convirtió este viernes en otra de las decepciones del Mundial de Qatar 2022 tras quedar eliminada a pesar de haber vencido por 2 a 0 a la selección de Ghana en el Estadio Al Janoub, pero el triunfo de Corea del Sur frente a Portugal condenó al equipo de Diego Alonso", destacó el rotativo.

Además, en su primera plana de la versión digital este diario remarcó las entrevistas del entrenador uruguayo, Diego Alonso, y del jugador Luis Suárez.

"La autocrítica es no haber podido hacer algún punto más en los otros partidos, igualmente la FIFA dijo que el penal de Portugal no fue", dijo Alonso, mientra que Suárez no dudó en manifestar que "la FIFA siempre está en contra de Uruguay".

Por su parte, La Diaria también publicó en su versión digital bajo el título "Se terminó" tras el pitazo final.

"Los goles de Giorgian de Arrascaeta no fueron suficientes para clasificar a Uruguay a la siguiente fase. En su mejor presentación en Qatar 2022, Uruguay demostró que en su versión más ofensiva es capaz de lograr grandes resultados. A un gol de la clasificación, nos despedimos de Qatar 2022", apuntó el medio.

Además, este diario remarcó que "como un recuerdo vívido" de Sudáfrica 2010, algunos "hechos puntuales" se repitieron y marcaron un partido "cargado de épica", rivalidad futbolística y previa maximizada mediáticamente.

Por su parte, el suplemento deportivo Referí, señaló en uno de sus artículos de opinión que se trata de "el último baile que nadie quería".

"Así se le llamó metafóricamente a lo que sería este Mundial Qatar 2022 para los cinco jugadores históricos que llegaban por su cuarta Copa del Mundo: Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín, Martín Cáceres y Fernando Muslera. Porque seguramente serán sus últimos partidos para casi todos ellos con la celeste en el pecho", se lee en el artículo.

Así, Uruguay se despide de esta edición mundialista con el sabor amargo de haber logrado un triunfo que al final no fue suficiente para sus aspiraciones. EFE

rmp/cav