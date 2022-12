Rafael Grossi volverá a reunirse con Putin para negociar sobre Zaporiyia

Roma, 2 dic. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, volverá a reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, para tratar de crear una zona de seguridad en la central de Zaporiyia que evite una catástrofe nuclear durante la guerra con Ucrania.

"Estoy impaciente por esto. No sé cuando será exactamente, pero lo estamos discutiendo", indicó Grossi durante su intervención en la Conferencia Roma MED, un evento celebrado en la capital italiana que ha reunido a jefes de Estado y representantes de más de 50 países.

El director de la OIE, que ya se reunió con Putin el pasado octubre, lleva un tiempo negociando con Rusia y Ucrania para que se establezca una zona exenta de bombardeos en la provincia de Zaporiyia, donde se encuentra la central nuclear más grande del continente.

Por ello, ha defendido su neutralidad ante los ataques que ya han sufrido sus instalaciones, ubicadas en el centro-oeste de Ucrania, cerca de las regiones conquistadas por Rusia.

"Mucha gente me pregunta '¿sabes quién está bombardeando Zaporiyia? o '¿por qué no denuncias quién lo hace?' y yo respondo que no lo haré, porque mi objetivo es crear una zona de protección", argumentó Grossi.

Y añadió: "No estoy para defender convicciones personales. Estoy por una misión. Ya hay suficientes personas condenando A o B, no hay necesidad de una más, pero si hay necesidad de proteger la central nuclear de Zaporiyia".

Sobre los avances en las negociaciones, Grossi adelantó que "ya hay una propuesta encima de la mesa con el objetivo de detener la caída de bombas sobre la mayor central nuclear de Europa" pero no pudo compartir más detalles.

Más adelante, durante una entrevista con el canal de noticias Sky TG24, el responsable del organismo nuclear alertó de que el peligro de un desastre es "inminente" ya que la central sufre ataques a diario y cortes de electricidad que la obligan a funcionar con generadores de emergencia.

Además aseguró que Putin "está dispuesto a trabajar" y pidió la colaboración de ambas partes.

Grossi hizo estas declaraciones en un panel sobre el futuro de las organizaciones multilaterales, en el que también denunció que el acuerdo nuclear con Irán se ha convertido en una "cáscara vacía" ya que el régimen iraní ha "duplicado" su capacidad nuclear, "si no más".

"En el último año ha habido intentos de revitalizarlo pero o son muy lentos o se han detenido. EFE

