Martinelli: "No por perder vamos a tener dudas"

Doha, 2 dic. Gabriel Martinelli, delantero de Brasil, negó que pecaran de exceso de confianza contra Camerún y afirmó que no por haber perdido este encuentro van a tener dudas en el resto del campeonato.

"Ya estamos entre los 16 mejores y trataremos de ganar el torneo", dijo Martinelli en zona mixta después de caer por 1-0 ante Camerún en el último partido de la fase de grupos, encuentro en el que hicieron hasta nueve rotaciones y que no trastocó su clasificación como primera de grupo.

El atacante del Arsenal fue preguntado por si hubo exceso de confianza ante Camerún.

"No, claro que no, confiamos y todo el equipo lo hace. No porque hayamos perdido un juego significa vayamos a tener duda. Necesitamos mantener lo que veníamos haciendo y enfocarnos en el próximo partido", finalizó el brasileño. EFE

