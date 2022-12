Martinelli llama a la puerta

Óscar Maya Belchí

Lusail, 2 dic. En una delantera de enorme competencia con la que cuenta Tite, Gabriel Martinelli fue la gran duda arriba a la hora de entrar en la lista y en un partido que acabó con derrota y con suplentes frente a Camerún, fue la nota positiva para un Tite al que le dijo “aquí estoy”.

Un encuentro en el que Dani Alves igualó a Roberto Carlos en el segundo puesto de internacionalidades con Brasil -125- y que la Canarinha acabó con problemas en los laterales debido a las lesiones y una derrota 1-0 sin consecuencias en la clasificación.

EDERSON (6): Alisson es el titular, Tite lo dejó claro desde el principio. Se estrenó este viernes en el Mundial y apareció en la primera ocasión en la que tuvo que hacerlo, cuando Bryan Mbeumo realizó el primer remate a puerta contra Brasil en lo que llevamos de torneo. Un cabezazo ante el que el guardameta del Manchester City se estiró con solvencia. Sin embargo, no pudo hacer nada en el gol de Aboubakar.

ALVES (5): Igualó a Roberto Carlos como el segundo jugador con más internacionalidades en la historia de Brasil, con 125 encuentros. Partido tranquilo desde el lateral derecho. Tuvo un disparo de falta al que le dio demasiada altura.

MILITAO (5): Suplente de Thiago Silva, pero se le abren las opciones en la zaga ante los problemas de lesiones en los laterales. Ya jugó en el costado derecho frente a Suiza. Empezó errando en un pase fácil atrás, pero luego sostuvo bien a Aboubakar y demostró su poderío en las jugadas de estrategia con un disparo dentro del área que acabó en saque de esquina.

BREMER (3): Contundente en el juego aéreo, donde fue más exigido, pero en los primeros instantes de añadido midió mal en la marca en el centro que supuso el gol de la victoria de Vincent Aboubakar.

TELLES (5): El lateral izquierdo del Sevilla dispuso de su gran oportunidad de ser importante en este Mundial, pero un fuerte golpe en la rodilla en una disputa aérea le hizo tener que abandonar el campo. Entre lágrimas, consciente de que la lesión muscular de Alex Sandro le abría una puerta que se le puede haber cerrado al tener solo dos días de recuperación antes de los octavos de final contra Corea del Sur.

FABINHO (5): Primeros minutos en el Mundial. Hombre fuerte en el centro del campo del pasado, pero no se ha hecho hueco para Qatar 2022. Partido sin exigencia para el jugador del Liverpool

FRED (5): Titular frente a Suiza y también contra Camerún a pesar de que llegaba como el único jugador brasileño apercibido. No estuvo ni cerca de ver la segunda cartulina y en el minuto 55 se fue al banquillo.

ANTONY (6): Tras dos suplencias, le llegó su turno. Y empezó activo, mostrando todo lo que es como jugador. Electricidad, desborde, uno contra uno… y nada más empezar Tolo marcó territorio con una dura entrada por detrás. Estuvo activo en ataque pero le faltó finura en los últimos metros, como en un disparo colocado al palo largo en la segunda mitad al que le faltó darle más fuerza.

RODRYGO (6): Jugó como titular dentro de la rotación de Tite con la clasificación ya en el bolsillo y con solo el primer y segundo puesto en juego, aunque encarrilado el liderato. Llamado a ser el recambio natural de un Neymar que todavía no puede entrenar. Jugó por dentro y recibió dos faltas contundentes en sendas conducciones por dentro que, sin las tarascadas, eran imposibles de parar por parte de Camerún.

MARTINELLI (8): Su presencia en la convocatoria fue duda hasta última hora, pero acabó entrando entre los 26 de Tite y fue el mejor en un partido a la postre instrascendente contra Camerún. De sus botas y cabeza salieron las mejores oportunidades de la ‘canarinha’ y demostró que, a pesar de no tener esa arrancada fulgurante de los Vinicius, Antony, Rapinha y compañía, sí que tiene desborde

GABRIEL JESUS (4): Suplente de un Richarlison que maravilló en el debut de la ‘canarinha’, hoy dispuso de esas oportunidades que solo te brindan el trabajo bien hecho previamente, pero no lo aprovechó. No estuvo participativo ni dispuso de ninguna ocasión clara en un partido que Brasil no jugó a plena intensidad.

- Sustituciones:

BRUNO GUIMARAES (5): Saltó al terreno de juego en el minuto 55 y dio muestras de su buena llegada al área, al disponer de dos oportunidades para inaugurar el marcador, pero sin acierto. Recibió cartulina al cortar un contragolpe.

EVERTON RIBEIRO (S.C): Sin calificar.

MARQUINHOS (5): Salió al campo como parche por la lesión de Alex Telles y realizó un papel correcto, atreviéndose incluso a pisar línea de fondo a pesar de no ser su posición natural.

PEDRO (S.C): Sin calificar.

RAPINHA (5): Jugó once minutos más los nueve de añadido y aportó el desborde que le caracteriza. EFE

Omb/ism

(Foto)