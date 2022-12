Julia Reichter, directora del oscarizado "American Factory", muere a los 76

Washington, 2 dic. La cineasta estadounidense Julia Reichter, ganadora de un Óscar en 2020 al mejor documental por "American Factory", codirigido con Steven Bognar y producido por los Obama, falleció a los 76 años como consecuencia de un cáncer, informaron este viernes los medios estadounidenses.

Bognar indicó a la revista especializada The Hollywood Reporter que murió el jueves por la noche.

En 2020, cuando Reichter aceptó la estatuilla de la academia, subió al estrado con efectos visibles de estar sometida a quimioterapia.

Nació en Nueva Jersey el 6 de junio de 1946 y en 1971 fundó una distribuidora de cine, New Day Films, especializada en documentales y que todavía funciona.

The Hollywood Reporter recordó que estaba considerada la "madrina" de la industria cinematográfica "indie". Estuvo nominada al Óscar también por "Union Maids" (1976), "Seeing Red: Stories of American Communists" (1983) y "The Last Truck: Closing of a GM Plant" (2009).

"American Factory", que se distribuyó a través de Netflix, fue el primer documental producido por la compañía audiovisual Higher Ground Productions, que fundaron el expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) y su esposa, Michelle Obama.

La cinta narra la llegada de un multimillonario chino a Ohio (EE.UU.), donde abre una fábrica en una planta abandonada de General Motors y ve cómo su visión empresarial del siglo XXI choca con las ideas de la clase obrera en el medio oeste de Estados Unidos.

Su ópera prima, "Growing Up Female" (1971), que relataba la lucha por formar sindicatos en la primera mitad del siglo XX a través de los ojos de tres mujeres, fue incluida en 2011 en el registro cinematográfico de la Biblioteca del Congreso estadounidense por su "importancia cultural, histórica o estética".

En enero de 2020, la cineasta admitió que su cáncer de vejiga no tenía cura.

Cuando la radio CBC le preguntó en 2019 si de joven deseaba ser directora o cambiar el mundo, ella afirmó que lo segundo. "Eso era definitivamente lo que teníamos en mente. Hablo en plural porque realmente nos sentíamos parte de un gran movimiento en ese momento, de finales de los 60 hasta mediados de los 70 y más allá", dijo, según recordó The Hollywood Reporter. EFE

