Gregg Berhalter confía en que Pulisic pueda jugar contra Países Bajos

Doha, 2 dic. Gregg Berhalter, entrenador de Estados Unidos, ve “muy bien” a su jugador estrella, Christian Pulisic, quien sufre una contusión en la pelvis desde el último partido de fase de grupos, frente a Irán, y que espera “confirmar estas sensaciones” en el entrenamiento de esta tarde previo a enfrentarse a Países Bajos en octavos de final (18:00 hora local, -3 GMT).

“Veremos cómo se siente en el entrenamiento hoy, pero yo le veo muy bien y esperemos confirmar estas sensaciones por la tarde en el entrenamiento”, dijo en rueda de prensa.

Un Berhalter que aseguró ser consciente de la importancia que tiene el partido para su país. “Sentimos la responsabilidad para crear ese punto de inflexión en el fútbol de Estados Unidos y hacer que la gente se sienta orgullosa”, comentó.

Un partido frente a Países Bajos que será especial para él y para Sergiño Dest, quien nació en Almere (Países Bajos), pero decidió representar a Estados Unidos al tener su padre dicha nacionalidad.

“Es bueno tener cierta historia y conexiones, pero todo se reduce a competir e intentar ganar mañana”, arrancó el técnico antes de comentar cómo fue la decisión del lateral derecho de unirse a su selección.

“Hablé con él sobre cuál iba a ser su papel y su importancia en nuestro equipo para los próximos ocho años, le introduje al equipo y creo que todo esto le ayudó a decidirse”, comentó.

Un técnico que pasó seis años como jugador en Países Bajos, algo sin lo que, en su opinión, no podría haber llegado hasta donde está ahora.

“He aprendido mucho en Países Bajos. Todo el mundo comparte su opinión sobre el fútbol allí y fue una gran experiencia para mí. Si no hubiese estado en Países Bajos no creo que hubiera poder adquirido todos los conocimientos que me han hecho llegar hasta aquí”, dijo.

“Espacios, posición, triángulos… todos esos detalles del juego. Aprendí muchos detalles que no había aprendido antes”, amplió.

Berhalter se mostró tranquilo de cara a un partido frente a un rival al que tienen estudiado.

“Hemos estado viendo los partidos de Países Bajos de los últimos 11 meses y los jugadores han recibido la información apropiada. Estamos preparados. De cara al partido, cada minuto cuenta y tienes que darte cuenta de que el partido puede durar 120 minutos”, aseguró.

“Hemos practicado los penaltis esta mañana y lo haremos otra vez esta tarde”, añadió.

Además, ponderó a Van Gaal, técnico de Países Bajos y del que dijo que “siempre encuentra la manera de ganar allá donde va”. EFE

