Grealish resuelve su problema con Almirón

Doha, 2 dic. Jack Grealish, futbolista de la selección inglesa, resolvió su problema con Miguel Almirón, al que faltó al respeto la temporada pasada, y dijo que lo que hizo fue "una estupidez".

Grealish, durante la celebración del título liguero conquistado la temporada pasada, dijo que, lo que pensó cuando iban perdiendo por 0-2 contra el Aston Villa en la última jornada de liga, fue que tenía que quitar a Riyad Mahrez lo antes posibles, porque "estaba jugando como Miguel Almirón".

El paraguayo se ha resarcido esta temporada, siendo uno de los mejores del Newcastle y ganando un premio a jugador del mes en la Premier.

"He hecho cosas estúpidas en mi vida, como todo el mundo, y esa fue una de ellas", dijo esta semana Grealish, que pidió disculpas a Almirón cuando el vídeo de sus declaraciones se hizo viral.

El paraguayo las aceptó y comentó que no tendría problemas en chocar la mano con Grealish.

"Lo que pensé fue "qué gran tío", porque si alguien me hubiera dicho algo parecido a mí no me lo hubiera tomado tan bien", añadió. EFE

msg/ea