Godín medita su retirada del fútbol

Al Wakrah (Catar), 2 dic. Diego Godín, defensa de la selección uruguaya, dijo este viernes, tras la eliminación del Mundial 2022, que tiene que meditar si sigue jugando o no al fútbol, pero señaló que, hasta que llegue ese momento, "nunca" se va a retirar del equipo nacional de su país porque "si te precisan tienes que estar", aunque asume que no le volverán a convocar.

"Yo hasta el día que deje de jugar al fútbol, nunca voy a retirarme de la selección", manifestó Godín, y añadió: "Está claro que yo no voy a seguir en la selección si decido si sigo jugando al fútbol, que es una decisión que tengo que meditar. Siempre voy a estar disponible para mi país. No me puedo retirar de la selección".

"Eso para mí no es así. La selección está ahí y si te precisan tienes que estar. Tengo claro que, sin hablarlo, no voy a seguir en la selección", apuntó el capitán de 36 años en la zona mixta tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2022. EFE

