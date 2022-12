Fisac: "Unicaja es el equipo más en forma de la Liga"

Zaragoza, 2 dic. El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha señalado que su rival de este sábado, el Unicaja, es el equipo "más en forma" de la Liga.

"Es un conjunto con una rotación muy larga, con doce jugadores de nivel y que entran todos en juego. Juega muy bien al contrataque, tiene capacidad para anotar y grandes tiradores. Su nivel de juego y efectividad es muy grande", ha elogiado en rueda de prensa.

Por todas estas virtudes del conjunto andaluz el preparador del Casademont Zaragoza opina que para poder ganar en el Martín Carpena el nivel de juego y acierto de su equipo tiene que ser "muy alto", tanto a nivel defensivo como ofensivo.

"Tenemos que jugar un partido, sobre todo, muy por encima de lo que lo hemos hecho hasta ahora, incluso el día del Real Madrid. Tenemos que jugar a un nivel muy muy alto para poder ganar en Málaga", ha asegurado.

A este respecto ha añadido que para contrarrestar el juego del Unicaja deben estar "muy solventes, muy efectivos" en el aspecto defensivo y "nada que ver, a años luz" de lo que hicieron frente al Surne Bilbao a nivel de acierto ofensivo en la última jornada porque ha resaltado que perdieron el partido por su "pobre grado de acierto".

"Tenemos que llegar a la perfección del juego que hemos hecho hasta ahora como equipo en ambos sentidos. Con jugar bien una de las dos facetas no nos va a bastar. Para sacar un partido en la Liga tenemos que jugar muy bien en ambas partes del campo. Para ganar en Málaga tendremos que jugar perfectos en momentos determinados del partido", ha apostillado.

Uno de los aspectos en los que más ha tenido que trabajar el preparador de Fuenterrebollo desde su llegada al club ha sido, según ha manifestado, el aspecto mental, algo que continúa haciendo ya que ha desvelado que la presente semana ha sido la más difícil en cuanto a "enganchar a los jugadores a la positividad" porque ha habido que "estar convenciéndoles de lo que son y de lo que tienen que ser".

"El grupo tiene ese hándicap de falta de confianza y hay que estar empujándole para que los jugadores crean en sí mismos y decirles que no pasa nada y que esto es largo. Estoy intentando que de alguna manera cambien porque si no sus carreras no van a ser tan fructíferas. El grado de confianza en uno mismo tiene que ser que no le importe lo que viene. Es el punto más importante para un profesional top", ha asegurado.

A este respecto ha señalado que cuando el equipo tiene problemas quiere solventarlos "a través de un exceso de individualidades" que es algo que tienen que evitar.

"Lo que somos lo tenemos claro, un equipo de la parte baja que tenemos que sufrir cada día para ganar partidos y de ahí hay dudas y falta de confianza. No podemos permitirnos el lujo de jugar a individualidades porque no tenemos esa capacidad ni ese talento", ha analizado.

En este aspecto ha añadido que el jugador debe saber sus limitaciones, ser humilde y saber cuidar sus defectos porque, en caso contrario, no tiene nada que hacer para resaltar sus virtudes, algo en lo que han trabajado más esta semana.EFE

ep/ea