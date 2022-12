EEUU dice evalúa alternativas para sancionar a Corea del Norte

(Bloomberg) -- La Administración Biden está considerando “todas las herramientas disponibles” para castigar a Corea del Norte por una serie de pruebas de misiles sin precedentes, dijo un funcionario, un día después de que Estados Unidos, Japón y Corea del Sur revelaran una nueva ronda de sanciones para presionar a Pyongyang a volver a la mesa de negociaciones.

La acción coordinada representa la fuerza renovada de la alianza entre EE.UU., Japón y Corea del Sur, dijo la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, en un comunicado el viernes, afirmando que una Corea del Norte “cada vez más desesperada” estaba recurriendo a “robos de moneda virtual y otros ciberrobos” para financiar su programa de armas.

“Como hemos dejado claro, la puerta no se ha cerrado a la diplomacia, pero Pyongyang debe cesar sus acciones desestabilizadoras y comprometerse diplomáticamente”, dijo.

El jueves, EE.UU. anunció medidas contra tres individuos por su conexión con el gobernante Partido de los Trabajadores de Corea, mientras que Japón apuntó a tres grupos y un individuo. Corea del Sur añadió ocho personas y siete instituciones que, según dijo, estaban relacionadas con el programa de desarrollo de misiles y armas nucleares de Corea del Norte.

Los aliados están buscando nuevas formas de aumentar la presión sobre Corea del Norte, que ya está sometida a amplias sanciones de EE.UU. y Naciones Unidas. El régimen de sanciones existente incluye un límite a las importaciones de combustible y límites a los ingresos extranjeros, pero los analistas dicen que las sanciones occidentales han sido en gran medida ineficaces para detener el programa de armas de Corea del Norte.

Rusia y China, dos socios de larga data de Corea del Norte, tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y no han mostrado ninguna intención de castigar al líder Kim Jong Un con sanciones adicionales. Desempeñaron un papel fundamental en la aprobación de tales medidas hace cinco años después del último ensayo nuclear de Kim.

Corea del Norte ha disparado un número récord de misiles este año, mientras EE.UU. y sus aliados se concentran en la invasión rusa de Ucrania. En noviembre, Corea del Norte probó un presunto misil balístico intercontinental con un alcance estimado suficiente para llevar una ojiva al territorio continental estadounidense, lo que pone de manifiesto el desafío que supone para el Presidente Joe Biden.

EE.UU., Corea del Sur y Japón han prometido una respuesta coordinada si Kim desafía las resoluciones de las Naciones Unidas y detona un dispositivo nuclear.

Entre las organizaciones añadidas a la lista de sanciones de Japón estaba Lazarus Group, que según el Gobierno, también se conoce con otros nombres, como el New Romantic Cyber Army Team. Corea del Norte ha intensificado sus operaciones de cibercrimen en los últimos años, incluyendo el robo de plataformas de criptomonedas, para generar ingresos que apuntalen su maltrecha economía.

Un informe de la firma de investigación de cadena de bloques Chainalysis dijo que el ejército de piratas informáticos de Corea del Norte robó US$400 millones en criptoactivos en 2021. En abril de este año, el Departamento del Tesoro de EE.UU. vinculó al grupo de hackers norcoreano Lazarus con el robo de más de US$600 millones en criptomonedas de un puente de software utilizado por un popular videojuego.

Anteriormente, EE.UU. sancionó a un “mezclador de moneda virtual”, Blender.io, que, según el Gobierno, estaba vinculado a las actividades de piratería informática y lavado de dinero de Corea del Norte.

EE.UU. aún podría apuntar a las compañías navieras de Corea del Norte, las exportaciones de carbón a China y las empresas chinas que emplean a trabajadores norcoreanos en el extranjero, así como los esfuerzos de Corea del Norte para robar criptomonedas, dijo Anthony Ruggiero, un exdirector de Corea del Norte en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca que ahora está en la Fundación para la Defensa de las Democracias.

“Queda mucho por sancionar”, dijo Ruggiero, hablando el jueves en un evento sobre amenazas a la no proliferación. “Tenemos que revitalizar la campaña de presión”.

El asesor del Consejo de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo el miércoles en un foro del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales que se estaban “elaborando” nuevas sanciones y que EE.UU. reforzaría la cooperación militar y de inteligencia con Japón y Corea del Sur.

Una cooperación militar más estrecha incluirá la actualización del “software de la alianza que tenemos en la región” y “pasos con respecto al hardware”, dijo Sullivan, sin proporcionar más detalles.

Nota Original:US Says It Weighs ‘All Available Tools’ to Sanction North Korea

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.