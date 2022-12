Canobbio: Parece que los árbitros tomaron un protagonismo que no era el suyo

Al Wakrah (Catar), 2 dic. Agustín Canobbio, centrocampista de la selección de Uruguay, que este viernes quedó eliminada del Mundial de fútbol de Qatar 2022 a pesar de haber derrotado a Ghana (2-0), manifestó que le "parece" que los árbitros "tomaron un protagonismo que no era el de ellos".

"Me parece que tomaron un protagonismo que no era de ellos", contestó Canobbio, de 24 años, en la zona mixta del estadio Al Janoub de la localidad de Al Wakrah al ser preguntado por si estaban molestos por los arbitrajes que sufrieron en un Mundial que para ellos se acabó este viernes, ya que como segunda de su grupo pasó Corea del Sur, con idénticos puntos pero con mejor balance de goles.

"De eso sí estoy seguro. Van cuando quieren al VAR y cuando tienen que ir no van. Eso es algo se tiene que corregir, porque por cosas así hay jugadores que se quedan fuera de la siguiente fase. Sé que es su trabajo, pero nosotros también hacemos el nuestro", opinó Canobbio tras un partido en el que los jugadores de la selección celeste protestaron varias decisiones que tomó el colegiado, entre ellas un penalti en contra, que Sergio Rochet desvió a lanzamiento de Andre Ayew, y otras que ellos reclamaron a su favor y no les fueron concedidos.

"Hoy creo que era un partido bisagra y así salimos a jugarlo. No sé yo, fue por detalles, tuvimos la misma diferencia, pero ellos (en referencia a Corea del Sur) pasaron por goles a favor, pero orgulloso por cómo se plasmó este partido. Dimos batalla, pero no se dio", comentó Canobbio, que entró en el minuto 80 en sustitución de Darwin Nuñez, que comentó que "aún no" habían "hablado".

"Ahora hablaremos, tranquilidad", apuntó.

"Hoy ganamos, los otros partidos no. Y esa es la respuesta de todo. Al no ganar los otros y este sí, ahí pagamos los puntos que dejamos en el camino", señaló el centrocampista del Athletico Paranaense brasileño al ser cuestionado por el motivo, a su entender, de la pronta eliminación de Uruguay en el Mundial de Qatar.

"Hay que ser autocríticos. No jugamos bien el primer partido; y el segundo jugamos contra una gran selección, como lo han sido las tres, pero ésta más, como es la Portugal de Cristiano y todas esas figuras. No se nos dio", comentó Canobbio, que al ser preguntado por el presunto final de trayecto de un generación sensacional, afirmó: "Todo este tiempo tratamos de aprender de ellos".

"Ellos nos fueron guiando. Vamos a ver qué depara el destino, pero es un placer compartir vestuario y cancha con ellos, porque son... bueno, como jugadores de fútbol todos saben como son. Pero como personas son aún mejores", manifestó Canobbio. EFE

arh/ism