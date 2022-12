AP EXPLICA: ¿Por qué el gol de Japón ante España fue válido?

DOHA, Qatar (AP) — Japón anotó el gol más polémico hasta ahora en la actual Copa del Mundo, eliminando de paso a Alemania.

Los japoneses remontaron para vencer el jueves 2-1 a España y avanzar a los octavos de final del Mundial con un gol que para muchos no debió ser válido al considerar que el balón había abandonado la cancha antes del remate con que terminó entre las redes. La victoria eliminó al tetracampeón Alemania, que jugaba al mismo tiempo ante Costa Rica.

La FIFA confirmó el viernes que una cámara superior colocada a lo largo de la línea de gol verificó que el balón no salió por completo de la cancha.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

Luego que Japón se fue al medio tiempo perdiendo 1-0, el suplente japonés Ritsu Doan anotó a los 48 minutos. Sin embargo, un empate no era suficiente para un Japón que necesitaba otro gol para obtener su pase a los octavos.

Tres minutos más tarde, Japón volvía a penetrar la portería española. Dos jugadores japoneses se barrieron en un intento por evitar que el balón saliera por la línea de meta y Kaoru Mitoma lo logró.

Mitoma mandó pase cruzado a Ao Tanaka, que definió de rodilla derecha.

¿QUÉ ESTABLECE EL REGLAMENTO?

Con relación a ese tipo de jugadas, el reglamento de la International Football Association Board (IFAB) establece en la “Regla 9. Balón en juego” que "el balón no estará en juego cuando haya atravesado completamente la línea de meta o de banda, ya sea por el suelo o por el aire".

La totalidad del ancho, o circunferencia, del balón tiene que cruzar la línea para ser considerado fuera de juego. No debe estar tocando la línea blanca.

Un ángulo de cámara a nivel de cancha el jueves mostró un espacio verde entre la línea y el balón, lo que hacía que pareciera que estaba fuera de juego.

“De no haber sido validado el gol, no me habría decepcionado”, señaló Tanaka.

REVISIÓN DE VIDEO

Los árbitros en esta la Copa del Mundo se apoyan en 42 cámaras de transmisión para revisar todas las jugadas durante los 64 partidos en Qatar, “ocho de las cuales son cámaras súperlentas y cuatro en cámara ultralenta”, detalló la FIFA.

La tecnología VAR se ha utilizado desde la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El equipo del VAR incluye cuatro árbitros que revisan todas las jugadas frente a una gran cantidad de pantallas. Alertan al árbitro central sobre “errores claros y obvios” e incidentes que pasan desapercibidos en jugadas que “modifican un partido”.

No se les permite intervenir por cada posible infracción de las reglas —sólo las que se relacionan con goles, posibles penales, tarjetas rojas y casos de identidad equivocada en sanciones con tarjetas amarillas y rojas.

Cada gol en la Copa del Mundo se revisa para garantizar que sea válido.

El equipo del VAR se tardó más de dos minutos el jueves antes de confirmar que el gol de Japón era válido.