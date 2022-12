Alderweireld, Mertens y Vertonghen no renuncian… de momento

Doha, 2 dic. La eliminación de Bélgica en la fase de grupos del Mundial de Qaatar 2022 hace patente la necesidad de un cambio generacional en los ‘Diablos rojos’, aunque, de momento, solo su seleccionador, Roberto Martínez, anunció su salida mientras futbolistas de peso aplazaron su decisión.

"Me voy a casa ahora, con mi familia, y luego veremos qué hago. Lo he dado todo por la selección durante quince años. Necesito pensarlo. Las últimas semanas han sido difíciles, pero estoy orgulloso de haber sido parte de esta generación", dijo Toby Alderweireld tras el empate frente a Croacia.

El central, de 33 años y con 127 internacionalidades, fue el que más dejó la puerta abierta a una posible renuncia a seguir siendo convocado con la selección belga.

No así su compañero en la zaga. Un Jan Vertonghen que llegó frente a Croacia a las 145 internacionalidades, siendo el jugador belga que más veces ha vestido la camiseta de su selección.

"Tengo que valorarlo todo, pero todavía me siento muy bien, aunque tal vez no todos piensen de esa manera. Todavía estoy muy orgulloso de jugar para Bélgica y de rodear a esos jugadores más jóvenes. No voy a tomar una decisión rápida en este momento", aseguró.

Una línea por la que se mantuvo Dries Mertens, ambos de la misma edad, 35, y titulares en el último partido de Bélgica en Qatar 2022.

“No, no he tomado ninguna decisión. Ya veremos. Creo que todavía estoy bien. No veo por qué no me podrían llamar para la próxima convocatoria", comentó.

Una lista que será un rompecabezas para el siguiente seleccionador, aún por anunciar. Roberto Martínez puso fin “a un ciclo”, algo que habría ocurrido pasara lo que pasara en el Mundial, y ahora será la Federación belga, que intentó renovarle antes de viajar a Catar, la que tenga que buscar a su sustituto.

Un nuevo inquilino en el banquillo de Bélgica que sí podrá contar con Thibaut Courtois. El guardameta del Real Madrid dejó claro en zona mixta tras la derrota que quiere resarcirse.

“Voy a aguantar hasta el siguiente Mundial porque no quiero acabar así con Bélgica”, dijo.

Un torneo que se disputará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. A tres años y medio vista, al volver a jugarse de junio a julio, y cuyo camino empezará a forjarse en el próximo parón internacional de marzo, en el que esa primera convocatoria podría marcar la retirada internacional de algunos jugadores que aún quieran apurar sus opciones, con una Eurocopa que se disputará en Alemania en 2024. EFE

