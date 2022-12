Biden greets Prince William at Kennedy Library

Start: 02 Dec 2022 19:50 GMT

End: 02 Dec 2022 20:50 GMT

BOSTON, MA - U.S. President Joe Biden greets Britain's Prince of Wales at the john F Kennedy Presidential Library.

Restrictions:

BROADCAST: No use UK

DIGITAL: No use UK (Except UK newspapers)

Source: UK POOL

Aspect Ratio: 16:9

Location: United States

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com