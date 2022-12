Sara Soteras

Washington, 1 dic. Washington con ojos españoles: Un ciclo de exposiciones fotográficas recopilará las miradas que seis artistas procedentes de España tienen sobre la capital estadounidense y que se inicia esta tarde con la muestra del primero de ellos, Juan Baraja.

La Antigua Residencia de Embajadores de España, sede de la Oficina Cultural alberga ya "Florida Ave.", una colección de fotografías sobre esta avenida que es una de las principales arterias de Washington aunque está alejada del centro y de las imágenes más conocidas de la ciudad.

Baraja visitó la ciudad en tres ocasiones para inmortalizar la gente que vive y trabaja en esta avenida "donde la ciudad se expande", con construcciones nuevas a cada momento, cuenta el artista a EFE.

"Me llamó mucho la atención la diversidad en esa calle en concreto", explica Baraja, quien en un primer momento pretendía captar el urbanismo y la arquitectura de la avenida de Florida, pero después empezó a "encontrarse con historias que sucedían dentro".

Desde retratos de viandantes hasta planos detalle como el de los tomates de un mercado "en decadencia", Baraja cuenta historias de lo que acontece en esta larga avenida.

Como las de la zona donde se ubica Union Market, un "claro ejemplo de gentrificación", subraya el artista al recordar los innumerables bloques de viviendas que se están construyendo alrededor y la creciente apertura de tiendas modernas que sustituyen a los comercios tradicionales.

Esta es la primera entrega de las exposiciones que llevarán a cabo seis fotógrafos españoles con su mirada sobre la ciudad, que culminarán en una muestra colectiva y un catálogo en diciembre de 2023.

La inauguración de este proyecto también cuenta con el arte de la muralista española Lula Goce.

Goce traslada su Galicia natal al vestíbulo del edificio con dibujos sobre plantas que crecen en las dunas.

Esta obra se suma a otras de la iniciativa "Not Your Regular Wall" ("No tu pared habitual", en español) de la Oficina Cultural de la Embajada de España.

"España no es solo un motor económico, también es su cultura y sus gentes. Y el entramado artístico es lo que nos da la identidad", reivindicó Goce, quien también destacó a EFE la labor "fundamental" que tiene esta oficina cultural trazando "puentes entre dos culturas".

El trabajo de Goce ya visitó Washington con un mural a gran escala como parte de la iniciativa "Zero Hunger Murals" de la ONG Street Art for Mankind.

También Baraja planea desarrollar otro proyecto cerca de Washington, mientras ultima los detalles para la publicación en junio de un libro sobre la avenida protagonista de la exposición. EFE

ssia/pamp

(vídeo)