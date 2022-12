Paulo Bento: "No creo que influya que no esté en el banquillo"

Doha, 1 dic. Paulo Bento, seleccionador de Corea del Sur, afirmó este jueves en rueda de prensa que no cree que influirá en el desarrollo del choque que disputará su equipo ante Portugal que no esté presente en el banquillo tras su expulsión frente a Ghana.

Paulo Bento vio la cartulina roja directa frente al combinado africano en el segundo encuentro de la fase de grupos y, por sanción, se perderá el duelo decisivo de Corea del Sur, que se jugará ante Portugal el pase a los octavos de final.

Para el técnico luso, su ausencia no será clave porque, tal y como aseguró, confía plenamente en su cuerpo técnico: "No creo que influya que no esté en el banquillo. Hay personas que han estado trabajando conmigo durante mucho tiempo y están involucradas en todo el proyecto. Seguramente, harán todo lo que esté a su alcance para tomar las decisiones que tienen que tomar", explicó.

Además, resaltó que sus ayudantes tendrán "total autonomía" para elegir qué hay que hacer y recordó que durante el transcurso de otros partidos muchas de las decisiones son tomadas también por su cuerpo técnico.

"Sólo puedo estar con los jugadores hasta que llegue al estadio y debo agradecer a la FIFA la oportunidad de poder estar con ellos en los días previos al partido. Por todo eso, les doy mi agradecimiento especial", agregó.

Preguntado por Portugal, manifestó que su rival tiene una gran calidad "colectiva e individual" y aseguró que no cree equivocarse si dice que se encuentra ante "una de las mejor generación de futbolistas" de su país.

"Un equipo que está clasificado para octavos de final y que intentará acabar en la primera posición... todo esto, obviamente, generará grandes dificultades a mi selección, pero será un desafío hermoso y atractivo" apuntó.

Además, habló sobre si Corea del Sur elaborará un plan concreto para frenar a Cristiano Ronaldo y explicó que sus jugadores intentarán centrarse en el colectivo:

"Al preparar los partidos tenemos en cuenta la forma en la que abordamos la dinámica colectiva del rival, la forma en la que juega, cómo ataca, cómo defiende, cómo pasa del ataque a la defensa y viceversa... Ahí está nuestro enfoque principal".

"Ahora, también tenemos en cuneta las individualidades y las cualidades específicas de los jugadores más talentosos. En Portugal, hay muchos casos. La cantidad en calidad es mucha y lo mejor no es preocuparse por A,B o C. Hay que preocuparse por superarles colectivamente. Tenemos que ser valientes y pacientes, estar concentrados y no querer resolver todo rápido. Eso he transmitido a mis jugadores", dijo.