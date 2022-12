Luis Enrique: En el fútbol no hay lados buenos, no tengo nada que celebrar

Al Rayyan (Qatar), 1 dic. Luis Enrique, seleccionador de España, declaró a EFE este jueves, después de que su equipo cayese ante Japón (1-2) en el tercer y último partido del grupo E del Mundial de fútbol de Qatar 2022 que "en el fútbol no hay lados buenos (del cuadro), que "no" está "contento", porque "no" celebra "derrotas".

España se clasificó como segunda de grupo y se medirá a Marruecos el próximo martes; mientras que Japón buscará el pase a cuartos un día antes, frente a Croacia.

"No estoy contento, para nada. Yo quería ser primero de grupo; pero Japón en cinco minutos nos ha hecho dos goles; y en diez minutos nos ha desarbolado", contestó a EFE Luis Enrique en la rueda de prensa oficial de la FIFA que tuvo lugar en el estadio Al Khalifa de Al Rayyan, después de alcanzar el pase a octavos, como segunda de grupo.

"El partido comenzó bien, la primera parte la controlamos; pero luego, después del gol quisimos cerrar el partido; y no pudo ser. Hablamos de estar atentos, que iban a salir a atacar. Pero no hemos sabido gestionarlo", contestó a Efe Luis Enrique este jueves en Qatar. EFE

