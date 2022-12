La serie mexicana "El Señor de los Cielos" revive con narrativas nunca vistas

Ciudad de México, 2 dic. La serie mexicana "El Señor de los Cielos", inspirada en la vida del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, regresa con su octava temporada, en la que el protagonista, encarnado por Rafael Amaya, volverá a la vida y que contará con narrativas visuales nunca vistas.

Los actores rodaron esta semana algunas de las nuevas escenas en un complejo de viviendas de la alcaldía de Tlalpan, en el sur de Ciudad de México, donde Amaya explicó en entrevista con EFE que la nueva temporada es "básicamente lo mismo, pero mejorada y actualizada, con nuevas historias e intrigas".

"La narrativa visual se adaptó a lo que se está viendo ahora, hay muchos lineamientos, muchas narrativas paralelas. No puedo contar mucho, pero estamos innovando e intentando crear algo que se ha visto muy poco o no se ha visto", expuso el actor nacido en la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora, en 1977.

Sin embargo, resaltó que la principal novedad es que su personaje, Aurelio Casillas, está vivo, después de que en la séptima temporada se le diese por muerto.

"Somos cuentacuentos, tenemos la fortuna de poder manipular el espacio y el tiempo", dijo para justificar su "resurrección".

La serie fue estrenada en 2013 y cuenta con más de 600 episodios, tiempo en el que Amaya se ha mimetizado con su papel inspirado en Amado Carrillo Fuentes, quien se ganó el sobrenombre de "El señor de los cielos" por la flota de aviones que empleaba para distribuir su droga.

"Carrillo es parte de nuestra cultura, fue un narcotraficante muy famoso y exitoso, aunque fuese un delincuente. Y el narcotráfico y la violencia lo vemos todos los días en las noticias, eso es realidad", comentó.

Y los actores, "como espectadores de la realidad", la dramatizan y la vomitan en la pantalla "con propósitos de entretenimiento", añadió.

"Es un espejo de lo que está pasando en nuestro país, pero no estamos haciendo un homenaje a nada ni a nadie", aclaró.

Está previsto que la octava temporada de "El Señor de los Cielos", producida por Telemundo, se estrene el próximo 17 de enero.

CARAS NUEVAS

Además de Amaya y otras caras conocidas de la serie, como los mexicanos Carmen Aub e Iván Arana o el colombiano Alejandro López, la nueva temporada contará con la incorporación de África Zavala, Yuri Vargas y Rubén Cortada.

Zavala (Ciudad de México, 1985), en entrevista con EFE, confesó sentir "nervios" por incorporarse a una serie tan aclamada.

"Ha sido un reto muy padre (bonito) entrar a una serie tan exitosa y la verdad es que todos se han portado increíble conmigo, me hicieron sentir en casa desde el primer momento", subrayó.

La mexicana asumirá el papel de Mecha, "una mujer muy trabajadora, muy echada para adelante, que no le gustan las injusticias y que va a tener su romance con Aurelio".

Consideró que su personaje es distinto a lo que se ha visto previamente en la producción y que muestra una faceta de los mexicanos que no había tenido cabida hasta ahora.

Precisamente, el lugar en el que rodaron esta semana es la casa de Mecha, una fonda en la que se dedica a cocinar y que, en la serie, está situada en Mexicali.

"(La cocina) es lo que más tuve que ensayar. Porque cocinar no es que se me de tan bien, le he tenido que echar muchas ganas y han pasado cosas muy chistosas en esas cocinas", bromeó.

UN RODAJE ENTRE LA COTIDIANIDAD

El set elegido para situar la fonda es un laberinto de casas bajas y coloridas, en el que en la mañana del pasado jueves se mezcló el trasiego del equipo de grabación con los vecinos, que llevaban a sus hijos a la escuela y paseaban a sus perros.

"La verdad es que es muy bonito y pintoresco", dijo Zavala mientras mostraba la casa en la que se sitúa su fonda.

Además, incidió en que es una localización en la que graban cada semana, pues "la casita de Mecha es un lugar en el que pasan muchas cosas en toda la serie".

La vivienda, de dos pisos, está decorada de forma humilde, tal y como la habita la familia que la prestó para el rodaje.

"El Señor de los Cielos" fue escrita por el venezolano Luis Zelcowicz y los capítulos de la octava temporada fueron dirigidos por Juan Carlos Valdivia, Conrado Martínez, Mauricio Meneses y Bernardo Mota. EFE

